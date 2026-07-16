Kā noteikt kaķa raksturu pēc tā krāsas: tautas ticējumi un vienkārši novērojumi 0
Kaķu saimnieki nereti joko, ka pietiek paskatīties uz dzīvnieka kažoka krāsu, lai saprastu, kāds būs tā raksturs.
Viens zvēr pie sirsnīgajiem melnajiem kaķiem, cits apgalvo, ka rudie ir īsti palaidņi, bet vēl kāds ir pārliecināts, ka trīskrāsainās kaķenes vienmēr grib noteikt savu kārtību vai arī nes laimi, tāpat daudzi melš, ka baltie kaķi ir kurli vai arī akli.
Zinātnieki gan uzsver, ka nav pierādījumu, ka kažoka krāsa ietekmētu kaķa raksturu. Apmatojuma krāsu nosaka gēni, savukārt uzvedību ietekmē iedzimtība, vide, socializācija un iepriekšējā pieredze.
Tomēr gadu gaitā radušies neskaitāmi tautas ticējumi un novērojumi, kuri joprojām dzīvo kaķu saimnieku stāstos. Lūk, ko par dažādu krāsu kaķiem vēsta tautas ticējumi.
Sagatavots pēc ārzemju mediju materiāliem.