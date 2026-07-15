Putina “karš uz izsīkumu” pavēršas pret pašu? Slaidiņš atklāj Ukrainas stratēģisko mērķi Krimā 0

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LA.LV
0:14, 16. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas spēki turpina uzbrukumus Krievijas militārajai infrastruktūrai okupētajā Krimā, un viens no Kijivas stratēģiskajiem mērķiem ir panākt pilnīgu uguns kontroli pār pussalu, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

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Viņš stāstīja, ka pēdējos triecienos mērķētas arī militārās infrastruktūras vietas, tostarp Džankojas aviācijas bāze. Krievijas pusē tiekot ziņots arī par problēmām ar elektroapgādi, internetu un citiem ikdienas pakalpojumiem Krimā.

Pēc Slaidiņa teiktā, šie triecieni liecina, ka Ukrainas darbības nav nejaušas, bet gan daļa no plašākas stratēģijas – vājināt Krievijas spēju izmantot Krimu kā militāro bāzi.

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Ukrainas mērķis esot ierobežot Krievijas komandpunktu, loģistikas maršrutu, munīcijas noliktavu, pretgaisa aizsardzības sistēmu un militāro vienību darbību. Tāpat svarīga loma ir naftas produktu piegāžu pārtraukšanai, jo tie nepieciešami Krievijas tehnikai un aviācijai.

Slaidiņš uzsvēra, ka Krimas izolēšana būtu jāpanāk vairākos virzienos – traucējot gan sauszemes, gan jūras apgādes ceļus. Ja Krievijai kļūs grūtāk nogādāt pussalā ekipējumu un papildināt krājumus, tas būtiski ierobežos tās militārās iespējas.

Vienlaikus viņš norādīja, ka šādu mērķu sasniegšana Ukrainai nebūs vienkārša. Tas prasīs ilgstošu plānošanu un dažādu spēku koordināciju – sākot no sauszemes vienībām līdz drošības dienestiem un bezpilota sistēmām.

Pēc Slaidiņa domām, Krievijas militārās kontroles zaudēšana pār Krimu Kremlim būtu ļoti nozīmīgs trieciens. Jo vājāka būs Krievijas klātbūtne pussalā, jo mazāk iespēju Maskavai būs izmantot Krimu kā instrumentu spiedienam pret Ukrainu.

Slaidiņš piebilda, ka Ukrainas mērķis nav veikt desanta operāciju vai upurēt karavīrus tiešos uzbrukumos, ja iespējams sasniegt rezultātu ar citiem līdzekļiem. Galvenais esot ilgtermiņā padarīt Krimu par teritoriju, kuru Krievija vairs nevar pilnvērtīgi izmantot kara turpināšanai.

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