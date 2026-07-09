“Tad meklēsim kaut ko citu, līdzīgu!” Meklējot kaķēniem jaunas mājas, saimniece piedzīvo ļoti nepatīkamus mirkļus 0
Mājdzīvnieka iegūšana daudziem šķiet skaists un emocionāls notikums, īpaši tad, ja ģimenē ienāk kaķēns. Taču aiz jaukās bildes sludinājumā un prieka par jaunu pūkainu draugu slēpjas arī liela atbildība.
Tāpēc kaķu un kaķēnu esošie saimnieki, meklējot saviem mīluļiem jaunas mājas, bieži cenšas rūpīgi izvērtēt potenciālos saimniekus – vai viņi saprot, ko nozīmē rūpes par dzīvnieku, vai būs gatavi nodrošināt nepieciešamo aprūpi un vai kaķis patiešām nonāks drošā vidē.
Tomēr līdzās cilvēkiem, kuri patiesi vēlas uzņemties rūpes par dzīvnieku, nākas sastapties arī ar pārsteidzošu attieksmi. Sludinājumos reizēm cilvēki ne tikai vēlas kaķi par iespējami mazāku samaksu vai pat par brīvu, bet vēl sagaida, ka iepriekšējais saimnieks dzīvnieku pats aizvedīs.
Kāda sieviete sociālajos tīklos dalījusies ar pieredzi pēc tam, kad ievietojusi sludinājumu par diviem Bengālijas šķirnes kaķiem. Uz sludinājumu atsaukusies sieviete, kura stāstījusi, ka kaķi vēlas, jo viņas bērnam ļoti pietrūkstot iepriekšējā mīluļa, kurš nomiris no vecuma.
Sākumā saruna šķitusi pavisam normāla, taču pēc tam potenciālā pircēja pajautājusi, vai kaķi nevarētu pievest aptuveni 70 kilometrus. Kaķu saimniece sākotnēji piekritusi, jo nodomājusi, ka, ja cilvēks patiešām ir nopietni ieinteresēts, braucienu varētu apvienot ar citiem darbiem.
Tomēr vēlāk viņu pārsteigusi pati attieksme. Izrādījies, ka cilvēks ne tikai vēlas iegūt kaķi, bet arī sagaida, ka dzīvnieks tiks nogādāts līdz mājas durvīm. “Nu, kur var būt šitik bezkaunīgi cilvēki?” pēc sarakstes rakstīja kaķu saimniece.
Komentāros cilvēki atzina, ka šāda situācija liek aizdomāties ne tikai par pieklājību, bet arī par cilvēka gatavību uzņemties atbildību par dzīvnieku. “Pievest, uzdāvināt. Brīnos, ka nepaprasīja traukus vēl pie reizes nomazgāt, kamēr esat tur, un pa ceļam iebraukt Dobelē pēc kartupeļiem un Lapmežciemā pēc zivtiņām. Nu uz jūsu rēķina, protams,” ar ironiju rakstīja kāda komentētāja.
Savukārt citi uzsvēra, ka nevēlēšanās pašam aizbraukt pakaļ dzīvniekam var būt brīdinājuma signāls. “Ja pircējs pat nav gatavs aizbraukt kaķim pakaļ, tad arī pie veterinārārsta nevedīs un kopumā tas ir pilnīgs sarkanais karogs. Nopietns pircējs brauks pakaļ kaut 2000 kilometru,” komentēja kāds cits.
Vēl kāda diskusijas dalībniece norādīja, ka viņa būtu ļoti piesardzīga, uzticot dzīvu radību cilvēkam, kurš jau pirmajā sarunā nerada pārliecību. “Varat mani apēst bez sāls, bet nekad nenodotu dzīvu radību rokās kādam, kam ir šāds rakstības stils. Garumzīmju nav, komatu nav. Izpratnes arī nav, vēlme doties pakaļ nākamajam ģimenes loceklim nav,” viņa rakstīja.
Tomēr diskusijā izskanēja arī aicinājums nesteigties ar secinājumiem. “Cilvēks pārprata par pārdot. Un rakstīšanas stils lecīgs, bet ne jau tik, lai jāliek internetā,” komentēja kāda sieviete.
Dzīvnieku saimnieki atgādina – kaķis nav rotaļlieta vai īslaicīgs prieks bērnam. Tas ir dzīvs radījums, kuram nepieciešama aprūpe, uzmanība un arī finansiāli ieguldījumi daudzu gadu garumā.
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