Kā tad tur īsti ir – cik zemai jābūt gaisa temperatūrai, lai bērns varētu neiet uz skolu? 0
Strauji pazeminoties gaisa temperatūrai, vairākos Latvijas novados un pilsētās skolēni tuvākajās dienās, iespējams, būs tiesīgi palikt mājās. To paredz Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, pie kādas gaisa temperatūras bērniem vairs nav obligāti jādodas uz mācību iestādi.
Ministru kabineta noteikumi Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” paredz, ka bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst neapmeklēt skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C.
Savukārt skolēni vecumā no 13 gadiem, var nedoties uz skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.
Šādos gadījumos skolas kavējums netiek uzskatīts par pārkāpumu, un vecākiem ir tiesības pieņemt lēmumu par bērna palikšanu mājās, rūpējoties par viņa drošību un veselību aukstā laikā.
Latgalē – 20 grādi
Piektdien plkst. 5 gaisa temperatūra Latvijā bija no -3 grādiem Kolkā un Pāvilostā līdz -20,3 grādiem Dagdā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumos ir pārsvarā skaidrs laiks, pārējā valstī – mākoņainas debesis, kas vietām skaidrojas. Dažviet iespējams neliels sniegs.
Sniega biezums novērojumu stacijās no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 24-25 centimetriem Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Rīgā apmācies rīts, pūš dienvidu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra -7..-8 grādi. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 13 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -2,2 grādiem Kolkā līdz -16,1 grādam Dagdā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 15. janvārī bija +19..+20 grādi Spānijā, Itālijā un Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -26 grādi Baltkrievijā un -32 grādi Krievijā.