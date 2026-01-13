Neesam nemaz tik nabagi: Latvijā reģistrēts rekordliels jauno auto skaits – kas topā latviešiem? 0
Latvijā pagājušajā gadā reģistrētas kopumā 22 555 jaunas vieglās automašīnas, kas ir par 31,7% vairāk nekā 2024. gadā, liecina Auto asociācijas dati.
Seko “Volkswagen” ar tirgus daļu 14,8% – pārdoti 3329 šādi spēkrati, kas ir par 68,9% vairāk nekā 2024. gadā. Trešajā vietā ir “Škoda” markas automašīnas – pārdotas 3178 šīs markas automašīnas, kas ir par 23% vairāk nekā gadu iepriekš, un to tirgus daļa veidoja 14,1%.
Ceturtajā vietā ierindojas “Peugeot” automašīnas, kuru tirgus daļa ar 1168 pārdotiem spēkratiem veidoja 5,2%. “Peugeot” pārdošanas apmēri pieauguši par 84,2%. Populārāko automašīnu marku piecinieku noslēdz “Dacia” automašīnas, kuru tirgus daļa ar pārdotiem 958 spēkratiem veidoja 4,3%, kas ir par 1,9% vairāk nekā 2024. gadā.
Populārākie pagājušajā gadā bija “Toyota” markas vieglie komercauto – pārdotas 690 šādas automašīnas, kas ir par 1,1% mazāk nekā 2024. gadā. Seko “Renault” automašīnas – pārdotas 443 mašīnas, kas ir 11,4% mazāk, savukārt trešajā vietā ierindojās “Ford” markas komercauto ar 382 reģistrētām vienībām, kas ir par 32,4% mazāk.
Auto asociācijas valdes loceklis Krišs Lipšāns aģentūrai LETA skaidroja, ka jaunu vieglo pasažieru auto reģistrācijās pēc īpašnieka veida ir redzams kāpums gan privātpersonu, gan komersantu reģistrācijās.
Tāpat viņš informēja, ka pērn ir kāpušas visu enerģijas veida vieglo pasažieru transportlīdzekļu reģistrācijas, izņemot dīzeļa. Pagājušajā gadā ar benzīnu bija aprīkoti 14 668 jaunie auto, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2024. gadā un veidoja 65% no visiem jaunajiem auto.
Savukārt ar dīzeļdzinējiem bija aprīkoti 3127 jaunie auto, kas ir par 16% mazāk nekā 2024. gadā un veidoja 13,9% no visiem jaunajiem auto. Tikmēr jauno uzlādējamo hibrīdauto (PHEV) reģistrācija kāpusi 3,6 reizes, sasniedzot 2748 transportlīdzekļus, un veidoja 12,2% no visiem jaunajiem auto.
Vienlaikus Lipšāns uzsvēra, ka jauno auto reģistrācijas kāpums pagājušajā gadā nav interpretējams kā stabils un strukturāls tirgus izaugsmes signāls.
Datu analīze rāda, ka pieaugumu lielā mērā nodrošināja tirgotāju aktīva cenu politika, akcijas, piegāžu normalizēšanās pēc iepriekšējo gadu satricinājumiem, kā arī lieli juridisko personu iepirkumi, tostarp uzņēmuma SIA “Bolt Services LV” koncentrēts jaunu automobiļu iepirkums, kas vien iegādājās 1070 jaunus auto, uzsvēra Lipšāns.
Tāpat viņš pauda, ka būtisku ietekmi uz jauno automobiļu struktūru atstāja Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) atbalsta programma, kas izteikti veicināja uzlādējamo hibrīdauto (PHEV) reģistrāciju, jo to tirgus daļa sasniedza rekordaugstu līmeni – 12,18% līmenī.
Lipšāns minēja, ka papildu Igaunijas nodokļu reformas būtiski pasliktināja kaimiņvalsts jauno auto tirgus dinamiku un netieši uzlaboja Latvijas relatīvo pozīciju Baltijā.
Auto asociācija apvieno mehānisko transportlīdzekļu ražotājus, mehānisko transportlīdzekļu komponenšu un rezerves daļu ražotājus, importētājus, pilnvarotos auto tirgotājus, autorizētos mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojuma sniedzējus.