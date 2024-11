Dārza karalienes rozes

Avita Jasliņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Kad ir īstais laiks ieziemot rozes? Kas un kā ar tām jādara?” – jautā Edvīns Raganā.



Sāk ar apgriešanu

Foto: Avita Jasliņa

Dārza sezona tuvojas izskaņai. Ir pienācis laiks arī dārza karalienes rozes gatavot miera periodam.

Veiksmīgi pārziemos tikai nobriedušie, pārkoksnējušies rožu dzinumi, tāpēc tagad, oktobrī, vajag izgriezt visus nenobriedušos dzinumus. Aptuveni par trešdaļu jāsaīsina arī citi rožu dzinumi. Pārāk ilga ziedēšana kavē auga nobriešanu miera periodam. Pirms ziemas jāizgriež arī slimības skartie, vājie dzinumi. Pirms pieseguma veidošanas rožu dzinumi jāatlapo. Ja lapas vēl cieši turas pie dzinuma, nav ieteicams tās plēst. Lai netraumētu pumpurus, tās vajadzētu apgriezt, atstājot nelielu lapas kātiņa pamatnīti. Rudenī floribundrožu, krūmrožu, tējhibrīdrožu dzinumus saīsina tik daudz, lai būtu ērti tos piesegt.

Vīteņrozes rudenī neapgriež

Tām raženu ziedēšanu nodrošinās katrs pārziemojušais dzinums. Ja iespējams, vīteņrožu dzinumus noņem no balsta un pieliec pie zemes. Dzinumus var savstarpēji sasiet un pie zemes nostiprināt ar mietiņiem.

Vislabākā ziemas sega ir sniegs

Zem sniega temperatūra vidēji nepazeminās vairāk par -5 °C, pat ja gaisa temperatūra noslīd līdz -30 °C. Mūsu mainīgajās ziemās diemžēl ar to nevaram rēķināties. Rozes sliktāk ziemo, ja uzsnieg paliekošs sniegs uz vēl nesasalušas augsnes. Tāpat bīstams ir kailsals un atkušņu periodi, kas mijas ar spēcīgu salu.

Piesegt sāk oktobra beigās

Klasiskajā veidā rozes sāk piesegt oktobra beigās, kad aprauš krūma centru, uzberot 15–20 cm augstu substrāta konusu. Tas sargās apakšējos dzinumus no izsalšanas mainīgos ziemas apstākļos. Vēlāk, kad augsnes virskārta nedaudz uzsalusi, papildus var piesegt ar skuju koku zariem. Šim nolūkam vispiemērotākie ir egļu zari, bet to sagāde, it īpaši, ja piesedzamo rožu ir daudz, varētu būt problemātiska. Derēs arī pieejamie citu skujeņu zari. Es savas rozes piesedzu tikai ar kūdras konusiem. Parasti izmantoju veikalā nopērkamo neitralizēto kūdru vai speciālo kūdras substrātu rozēm. Pavasarī pēc atsegšanas kūdru varēs izkliedēt turpat uz dobes un tādējādi uzlabot augsnes sastāvu. Ja savas rožu dobes mulčējat ar mizu mulču, konusu veidošanai var izmantot arī to.

Mēslot vairs nedrīkst!

Rudens mēslošana augiem tagad jau ir novēlota. Pēdējo reizi rozes mēslo augusta otrajā pusē līdz septembra vidum ar kālija magnēziju saturošu mēslojumu, kas palīdz augiem nobriest un sagatavoties ziemai. Ja neesat to izdarījuši – nekas. Karalienes priecāsies par mēslojuma devu pavasarī.

Kūtsmēslus dod, kad augsne uzsalusi

Rožu mēslošanai tradicionāli var izmantot arī kūtsmēslus, bet mūsdienās to pieejamība kļūst sarežģītāka, un arī darbošanās ar tiem ir mazāk patīkama. Ja lieto kūtsmēslus, tos izkliedē zem krūmiem tad, kad augsnes virskārta ir nedaudz uzsalusi.

Kā piesegt augststumbra rozes

Rozes tiek audzētas arī kā augststumbra potējumi. Šie ziedošie kociņi pārsteidz un apbur ar savu neparasto izskatu. Potējumi var būt uz augstākiem un zemākiem potcelmiem, bet, šķiet, vispopulārākais potcelma augstums ir 120 centimetru.

Augststumbra rožu audzēšana gan ir daudz izaicinošāka ieziemošanas dēļ. Šo rožkociņu stādīšanā ir kāds knifs. Proti, roze jāstāda nevis taisni, bet 45 grādu leņķī. Pēc iestādīšanas to nostiprina taisni pie stabila balsta. Tad to rudenī var pieliekt un nostiprināt pie zemes, lai cildoto daļu piesegtu ar substrāta konusu un zariem. Pie kociņa pamatnes var pielikt kādu bluķīti, lai liecot stumbram būtu kur atbalstīties.

Pieliekšana jāveic laikus – pirms iestājies sals, un roze nav zaudējusi savu elastību.

Augststumbra rožu dzinumus pirms ziemas var īpaši neapgriezt. Pavasarī, kad redzams, kā roze pārziemojusi, to apgriež un veido.