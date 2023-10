Kad labākais risinājums ir aptiekā gatavotas zāles Ieteikt







Vai jums ir bijusi reize, kad ārsts izrakstījis pagatavojamas zāles? Izrādās, zāļu gatavošanas aptiekā iespēja var būt noderīga ne tikai šādā situācijā. Zāļu gatavošana aptiekā ļauj ārstiem un farmaceitiem pielāgot zāļu formu un devu, padarot tās piemērotākas konkrētam pacientam, kā arī aizstāt rūpnieciski gatavotu medikamentu, kas kāda iemesla dēļ nav pieejams.

“Ar nepieciešamību pēc aptiekā pagatavotām zālēm farmaceiti visbiežāk saskaras situācijās, kad klients atnāk uz aptieku ar recepti, kurā izrakstītas medikamenta sastāvdaļas, kas nav pieejamas gatavā formā, rūpnieciski veidotā medikamentā. Šādas receptes atpazīst ikviens farmaceits un aicina doties uz aptieku, kas nodarbojas ar zāļu gatavošanu. Taču šī nav vienīgā situācija, kad var izmantot iespēju zāles pagatavot aptiekā jeb ekstemporāli,” skaidro Klāvs Kazaks, farmaceits, Ekstemporalās nodaļas vadītājs “Mēness aptiekā”.

Ja vajadzīga īpaša zāļu deva

Farmaceits stāsta, ka dažkārt ārsts ir izrakstījis tādu zāļu devu, kāda konkrētajam medikamentam nav pieejama. “Lai uzņemtu receptē norādīto medikamenta koncentrāciju, zāles ir jādala sīkākās daļās, kas nereti ir pat 1/5 tabletes, taču ražotājs to nav paredzējis, turklāt, iespējams, medikaments nepavisam nav paredzēts dalīšanai – apvalkotā tablete ir bez dalījuma līnijām vai arī zāles ir kapsulas formā. Tad farmaceits var piedāvāt izmantot aptiekas ekstemporālo zāļu gatavošanas nodaļas palīdzību, kur var sadalīt medikamentu precīzi tādās devās, kādas pacientam ir nepieciešams uzņemt.”

Ja ir svarīgi pielāgot zāļu formu

Zāļu gatavošanai aptiekā ir vairākas priekšrocības un plašas iespējas, kā palīdzēt veiksmīgāk risināt ārsta noteiktās terapijas uzdevumus. “Var pielāgot arī zāļu formu, izveidojot to piemērotāku vai vieglāk uzņemamu. Piemēram, bērniem, kam ir grūtības norīt tabletes, suspensijas un supozitoriji (svecītes) būs ērtāks variants, bet pieaugušajiem, lai nebūtu jādala tabletes vai jāuzņem pulveri, piemērotākas būs kapsulas,” saka farmaceits un piebilst, ka aptiekās, kura zāles gatavo uz vietas, ir iespēja arī pagatavot medikamentu kombinācijas un formas, kādu zāļu tirgū nav. “Atkarībā no aptiekā pieejamajām tehnoloģijām aptiekas kā ekstemporālos pagatavojumus var piedāvāt jau minētās un arī tādas formas kā ziedes, krēmi, transdermāli krēmi hormonu aizstājterapijai, geli, losjoni, ārīgi šķīdumi, deguna un acu pilieni.”

Tikai sadarbojoties ar ārstu

Jāņem vērā, ka zāļu formas maiņa vai devas pielāgošana nekad nebūs farmaceita vienpusējs lēmums, nekonsultējoties ar ārstējošo ārstu. “Apzinoties zāļu gatavošanas iespējas un informējot par to pacientu un nododot informāciju ārstam, kopīgi varam nonākt līdz pacientam piemērotākajam medikamentam, tā sasniedzot veiksmīgāku terapeitisko efektu.”

Iespējas, ko vērts zināt un izmantot

Zinot par to, ko var piedāvāt ekstemporāli pagatavotu zāļu nodaļa, ārstiem ir pieejami papildu veidi, kā palīdzēt saviem pacientiem atgūt vai uzturēt veselību. Klāvs Kazaks atzīst, ka aptieku zāļu gatavošanas nodaļās strādā entuziastiski farmaceiti, kuri meklēs iespēju, lai atrisinātu ikviena pacienta vajadzību. “Šeit var lūgt palīdzību arī gadījumos, kad vietējā informācijas sistēma norāda nepieciešamo recepšu zāļu nepieejamību, jo bieži vien, ja kādu medikamentu rūpnieciski ražotu nevaram sagādāt, to ir iespējams iegūt, ekstemporāli gatavotu. Nododot šo informāciju ārstiem un nepieciešamības gadījumā informējot par to aptiekas klientus, varam nodrošināt pilnvērtīgāku farmaceitisko aprūpi un apliecinām aptiekas spēju sarežģītā veselības situācijā sniegt cilvēkam tieši to, kas ir vajadzīgs.”

Kādas zāles aptiekās gatavo biežāk?

Dermatoloģijā – gelus, krēmus, ziedes, ārīgi lietojami šķīdumus, losjonus, kā arī veido medikamentu kombinācijas, kas gatavas nav pieejamas.

gelus, krēmus, ziedes, ārīgi lietojami šķīdumus, losjonus, kā arī veido medikamentu kombinācijas, kas gatavas nav pieejamas. Pediatrijā gatavo suspensijas, supozitorijus (svecītes), pulverus, kapsulas, deguna pilienus, koriģē medikamentu devas un formas.

gatavo suspensijas, supozitorijus (svecītes), pulverus, kapsulas, deguna pilienus, koriģē medikamentu devas un formas. Kardioloģijā parasti pielāgo zāļu devas un formas. Piemēram, bērniem pret hipertensiju, no pieejamiem medikamentiem veidojot suspensijas, kas zāļu tirgū nav pieejamas.

parasti pielāgo zāļu devas un formas. Piemēram, bērniem pret hipertensiju, no pieejamiem medikamentiem veidojot suspensijas, kas zāļu tirgū nav pieejamas. Ginekoloģijā – HAT krēmus, vaginālās lodītes, supozitorijus, ka arī pielāgo devas, veidojot kombinācijas un aizstājot pašlaik Latvijas zāļu tirgū nepieejamās formas.

HAT krēmus, vaginālās lodītes, supozitorijus, ka arī pielāgo devas, veidojot kombinācijas un aizstājot pašlaik Latvijas zāļu tirgū nepieejamās formas. Oftalmoloģijā gatavo acu ziedes, acu pilienus, pielāgojot devas.

gatavo acu ziedes, acu pilienus, pielāgojot devas. Onkoloģijā – kapsulas, pielāgojot devas.

