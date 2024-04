“Kad tad pie velna tā palīdzība atnāks?” Rajevs analizē potenciālos Krievijas armijas plānus frontē Ieteikt







TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” tika analizēti “hipotētiskie plāni”, ko varētu darīt Krievijas armija tad, kad viņiem parādīsies “divas jaunās armijas, 14 divīzijas, 16 brigādes un viss pārējais”. Par šiem plāniem detalizētāk komentēja NBS rezerves pulkvedis un 14.Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs) Igors Rajevs.

Reklāma Reklāma

“Šobrīd to darīt viņi nevar, bet viss, ko viņi stāsta un rāda, un, kādi ir viņu plāni, tad viss par to liecina. Tādas vietas, kur viņi to varētu darīt būs trīs. Ceturtā, protams, ir Kijiva,” tā demonstrējot raidījumā karti sacīja NBS rezerves pulkvedis Rajevs. “Bet runāt, ka Krievija tuvākajā pusgadā varētu nopietni kaut kādā veidā apdraudēt Kijivu, – nē, tas ir no ne-zinātnieciskās fantastikas, un par to mēs tad nerunājam,” piebilda viņš.

Rajevs uzsvēra, ka ir trīs rajoni, kur Ukrainā tiek novērota “viena un tā pati tendence” pēdējā laikā. “Un tie rajoni ir Harkiva, Zaporižja un Odesa. Un, ko mēs redzam šajos trijos rajonos? Visos trijos rajonos tiek sistemātiski sists pa enerģētikas infrastruktūru. Redzam, ka īpaši smagi tas ir Harkivā. Tur bija tas lielais trieciens ar raķetēm, un tur tika trāpīts sešās vai septiņās dažāda veida siltuma elektrostacījās. Tas traucē energopadevi, ” skaidroja NBS rezerves pulkvedis TV24 raidījumā.

Turklāt, redzot pēdējos krievu dronu uzbrukumus, ir manāms, ka Odesā “gaismas ir ļoti, ļoti maz”. “Tas nozīmē, ka viņi lieto gaismu tikai tajos objektos, kur viņi var atļauties,” sacīja Rajevs.

Savukārt otra negatīvā lieta, kas ir redzama, ir pretgaisa aizsardzības sistēmu kapacitātes samazināšanās visos trijos Rajeva pieminētajos virzienos. “Diemžēl atkal tas ir izteikti Harkivā. Šajā vietā koncentrējas viena no Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām,” detalizēti stāstīja Rajevs, rādot Harkivas apgabalu pie Ukrainas-Krievijas robežas. “Tā nosedza visu un neļāva Krievijas gaisa spēkiem pietuvināties pie Harkivas,” viņš piebilda.

NBS rezerves pulkvedis sīkāk pastāstīja arī to, ka Krievijas aviācija tagad ir tuvāk pie frontes līnijas. “Viņi var palaist bumbas uz Harkivu tā, lai tās aizlidotu un trāpītu mērķī,” teica Rajevs. Tagad vēl ir jautājums par to, cik daudz ukraiņiem ir palikušas pretgaisa aizsardzības sistēmas, – kurās vietās tās atrodas un ko tās dara? “Bet mēs redzam, ka vairākos virzienos pretgaisa aizsardzības sistēma ir novājināta – tas ir fakts. Šajā karā ne tikai Patriot trieca nost lidmašīnas, bet diemžēl Ukrainas armijai ir arī zaudējumi visās sistēmās. Karo divas puses, un arī Krievijas puse iznīcina pretgaisa aizsardzības sistēmas,” komentēja eksperts.

“Ja mēs atgriežamies pie jautājuma, kad tad pie velna tā palīdzība atnāks? Kad tiks pieņemts lēmums par to, kad to naudu iedalīs? Ja Eiropas valstīm tagad ir diezgan grūti sagrabināt tās pašas Patriot sistēmas vai ko līdzīgu, tad amerikāņiem iedot kādas 10 līdz 20 Patriot sistēmas nesagādā absolūti nekādas grūtības. Mēs gaidām, kad tiks pieņemts lēmums par to amerikāņu paku, jo tagad sistēma ir apdraudēta. Tagad ir vājības brīdis un nevar ļaut Krievijas armijai šo vājības brīdi izmantot,” skaidroja Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā kopā ar Igoru Rajevu”.

Reklāma Reklāma

Plašāk skatieties pievienotajā video!