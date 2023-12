Kādēļ roku āda ziemā kļūst sausa un 6 pieejami paņēmieni to aizsardzībai Ieteikt







Nevajadzētu vieglprātīgi izturēties pret iespējamiem roku ādas sausuma iemesliem – dažkārt tā var liecināt par nopietnām veselības problēmām. Taču, ja roku āda kļūst sausa un raupja tieši ziemas sezonā, visticamāk, pie vainas ir laikapstākļi vai citi vides faktori. Svarīgi novērst ādas izžūšanas riskus un zināt, kā roku ādu pareizi kopt.

Sausas ādas simptomi var atšķirties atkarībā no vecuma, veselības stāvokļa, ādas tipa un apkārtējās vides iedarbības. Lūk, pazīmes, kas liecina par to, ka ādai nepieciešama īpaša aprūpe!

Velkoša sajūta, nieze.

Raupjums, plaisas.

Zvīņošanās, neveselīgi bāls ādas tonis.

Sausas roku ādas iespējamie cēloņi

“Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka skaidro, ka sausa āda ir saistīta ūdens zudumu ādas virsējā slānī. To var izraisīt:

sauss gaiss , ko veicina centrālā apkure, telpu sildītāji;

, ko veicina centrālā apkure, telpu sildītāji; vide – auksti, vējaini apstākļi, zems mitruma līmenis gaisā;

– auksti, vējaini apstākļi, zems mitruma līmenis gaisā; pārāk bieža mazgāšanās, ādas beršana. Ilgas, dušošanās vai vannošanās karstā ūdenī, kā arī pārmērīga ādas skrubēšana var sausināt ādu;

Ilgas, dušošanās vai vannošanās karstā ūdenī, kā arī pārmērīga ādas skrubēšana var sausināt ādu; nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi . Daudzas populāras ziepes, roku mazgāšanas līdzekļi ir izstrādāti tā, lai attīrītu ādu no taukiem, to sausinot;

. Daudzas populāras ziepes, roku mazgāšanas līdzekļi ir izstrādāti tā, lai attīrītu ādu no taukiem, to sausinot; ādas slimības . Tiem, kam ir kāda ādas slimības, piemēram, atopiskais dermatīts (ekzēma) vai psoriāze, biežāk ir sausa roku āda;

. Tiem, kam ir kāda ādas slimības, piemēram, atopiskais dermatīts (ekzēma) vai psoriāze, biežāk ir sausa roku āda; citu slimību ārstēšana . Nereti pēc vēža ārstēšanas, dialīzes vai noteiktu medikamentu lietošanas veidojas sausa, sabiezējusi āda;

. Nereti pēc vēža ārstēšanas, dialīzes vai noteiktu medikamentu lietošanas veidojas sausa, sabiezējusi āda; novecošanās. Āda pakāpeniski kļūst plānāka un izstrādā mazāk tauku, kas nepieciešami, lai āda saglabātu mitrumu.

Riska faktori

“Piemēram, medmāsām vai ārstiem, kuri daudz mazgā rokas vai vairākas reizes dienā lieto roku dezinfekcijas līdzekli, biežāk nākas saskarties ar sausas roku ādas problēmu. Arī citu profesiju pārstāvju, piemēram, trauku mazgātāju vai frizieru roku ādai var būt lielāka nosliece uz sausumu, ko izraisa atkārtota ķīmisko vielu un ziepju iedarbība. Sausa roku āda kāda dzīves posmā vai situācijā var rasties ikvienam, taču lielāks risks iedzīvoties sausas ādas problēmās ir:

vecumā virs 40 gadiem (ādas spēja saglabāt mitrumu sāk samazināties);

strādājot dabā aukstos, vējainos apstākļos;

ja darbs vai ikdiena prasa biežu roku mazgāšanu, piemēram, veicot zīdaiņa aprūpi vai strādājot jau pieminētajās un citās profesijās;

ja ir noteiktas slimības vai stāvokļi, piemēram, hipotireoze, diabēts vai nepietiekams uzturs.

Sausa āda pati par sevi parasti nav bīstama veselībai, tomēr, tā var sākt plaisāt, radot sāpes, lielākus plīsumus līdz pat asiņošanai un, sliktākajā gadījumā, ja āda netiek kopta, var rasties ādas veselības problēmas, piemēram, atopiskais dermatīts. Turklāt plaisas ādā ir kā vaļēji vārti infekcijas iekļūšanai organismā,” skaidro farmaceite.

Kad meklēt ārsta palīdzību

Lielākoties sausas ādas problēmas labi reaģē uz dzīvesveida izmaiņām un mājās lietotiem ādas kopšanas krēmiem vai losjoniem. Lietderīgi būs prasīt padomu farmaceitam, jo aptiekās ir pieejami droši līdzekļi gan ikdienas roku ādas kopšanai, gan situācijām, kad jau nepieciešams līdzeklis ar ārstnieciskām īpašībām. Tiesa, dažkārt patiešām var būt nepieciešama ģimenes ārsta vai dermatologa konsultācija, piemēram, ja:

izmēģinājāt sev zināmos līdzekļus, taču problēma joprojām saglabājas;

āda ir iekaisusi, sāpīga;

diskomforts, ko rada sausa āda, izraisa miega traucējumus un traucē ikdienas gaitās;

sausās roku ādas plaisās parādījušās infekcijas pazīmes – uztūkums, ādas krāsas izmaiņas.

6 pieejami paņēmieni pret sausu roku ādu

Mitrinoši līdzekļi

Pēc katras roku mazgāšanas ieteicams lietot mitrinošu krēmu, lai palīdzētu atjaunot ādas dabisko mitrumu. Ir arī vairākas eļļas, piemēram, kokosriekstu eļļa, kas var dot labu rezultātu.

Ādas atveseļošana naktī

Īpaši sausu roku ādu var mēģināt ārstēt, dodoties gulēt. Vispirms rokā bagātīgi jāiemasē mitrinošu krēmu un tad jāuzvelk plāni cimdiņi – šāda metode palīdz mitrinošajam līdzeklim iedarboties visas nakts garumā.

Alveja

Alveja ir izplatīta daudzu ādas kopšanas produktu sastāvdaļa, jo tai piemīt pretiekaisuma īpašības. Alveju var uzklāt uz ādas kā dabisku, drošu mitrinātāju.

Parastām ziepēm – nē!

Ķīmiskās vielas, kas bieži sastopamas ziepēs, arī var veicināt roku ādas izžūšanu, tādēļ roku mazgāšanai labāk izvelēties saudzīgus, mitrinošus šķidros roku mazgāšanas līdzekļus. Īpaši ieteicama ziemas periodā ir dušas eļļa, kas der gan roku, gan ķermeņa mazgāšanai.

Gaisa mitrināšana telpās

Gaisa mitrināšana var labvēlīgi ietekmēt ādas aizsardzību pret izžūšanu, ja ir ilgstoši jāuzturas telpās, kur ir sauss gaiss. Parasti vislabākā vieta gaisa mitrinātājam ir pie gultas, taču to var novietot arī jebkurā citā vietā.

Auzas roku ādas atjaunošanai

Pievienojot vannai neapstrādātas vai vārītas auzas, tās var palīdzēt atjaunot ādu. Auzas var piebērt vai nu nelielā bļodā, kur pievienota eļļa, piemēram, olīveļļa, vai arī tieši vannas ūdenī.

Vitamīni ādas līdzsvara uzlabošanai

Farmaceite uzsver: “Primāri jāatceras par D3 vitamīna lietošanu. Tā trūkums var ietekmēt imunitāti, līdz ar to – arī ādas aizsargspēju.

Lieliski produkti sausas ādas kopšanai hialuronskābe un naktssveces eļļa. Hialuronskābe palīdz uzturēt ādu mitrinātu, savukārt naktssveces eļļa ar omega-6 taukskābēm veicina dabīgu mitrināšanu un dziļāku ādas barošanu, uzlabojot elastīnu un ādas stāvokli kopumā. Šie produkti var būt sevišķi noderīgi ziemā, lai uzturētu veselīgu un mīkstu ādu.

A vitamīna lietošana var pasargāt ādu no izžūšanas un padarīt to elastīgāku. Papildus ieteicams uzņemt cinku, E vitamīnu, selēnu, C vitamīns palīdzēs labāk uzsūkties un veicinās audu atjaunošanos, B grupas vitamīni regulēs ādas tauku un mitruma līmeni.”

Profilakse ir vajadzīga arī roku ādas veselībai

Profilakse nenoliedzami būs lielā mērā atkarīga no konkrētas situācijas. “Piemēram, vai roku ādu var ietekmēt darba apstākļi ārā vai telpās. Tādēļ pirmais profilakse ieteikums ir atrast veidu, kā rokas pasargāt no neizbēgamās saskarsmes ar vides faktoriem.

Ne mazāk nozīmīgs ir arī dzīvesveids un stress, ko piedzīvojam ikdienā. Kā zināms, stress var nelabvēlīgi ietekmēt veselību, izraisīt virkni simptomu, tostarp mazināt ādas aizsargspēju.

Vajadzētu paturēt prātā, ka ādu sausina arī, piemēram, karstā gaisa roku žāvētāji sabiedriskās vietās. Jā, visticamāk vairumam to lietošana nebūs ikdiena, tomēr tiem, kam jau ir sausa āda, būtu jāizvairās arī no epizodiskas šo ierīču izmantošanas.”

Vienkārši īstenojami ieteikumi profilaksei

Mitriniet roku ādu. Mitrinošs līdzeklis palīdz saglabāt mitrumu ādā un uzturēt veselīgu ādas aizsargbarjeru. Noteikti lietojiet mitrinošu līdzekli, kādu brīdi pirms došanās ārā.

Mitrinošs līdzeklis palīdz saglabāt mitrumu ādā un uzturēt veselīgu ādas aizsargbarjeru. Noteikti lietojiet mitrinošu līdzekli, kādu brīdi pirms došanās ārā. Ierobežojiet ūdens peldes. Samaziniet vannā vai dušā pavadīto laiku līdz 10 minūtēm. Izmantojiet siltu, nevis karstu ūdeni.

Samaziniet vannā vai dušā pavadīto laiku līdz 10 minūtēm. Izmantojiet siltu, nevis karstu ūdeni. Lietojiet maigu mazgāšanās līdzekli . Izmantojiet mitrinošu mazgāšanas līdzekli bez smaržvielām un alerģiju izraisošām vielām, īpaši, ja mazgājat rokas bieži. Rūpīgi tās noskalojiet un nosusiniet (neberziet!). Klājiet mitrinošu krēmu, kamēr āda vēl ir mitra – tā tas labāk uzsūksies.

. Izmantojiet mitrinošu mazgāšanas līdzekli bez smaržvielām un alerģiju izraisošām vielām, īpaši, ja mazgājat rokas bieži. Rūpīgi tās noskalojiet un nosusiniet (neberziet!). Klājiet mitrinošu krēmu, kamēr āda vēl ir mitra – tā tas labāk uzsūksies. Valkājiet cimdus . Aukstajā gadalaikā ir īpaši svarīgi sargāt roku ādu no vēja un sala, tāpēc neizturieties vieglprātīgi pret cimdiem. Dažiem tie šķiet vien traucējošs aksesuārs – kāpēc ņemt līdzi, ja cimdi tik bieži pazūd, turklāt rokas var sabāzt kabatās? Var, tomēr cimdi ir paredzēti tieši roku aizsardzībai un rūpēm par veselību.

. Aukstajā gadalaikā ir īpaši svarīgi sargāt roku ādu no vēja un sala, tāpēc neizturieties vieglprātīgi pret cimdiem. Dažiem tie šķiet vien traucējošs aksesuārs – kāpēc ņemt līdzi, ja cimdi tik bieži pazūd, turklāt rokas var sabāzt kabatās? Var, tomēr cimdi ir paredzēti tieši roku aizsardzībai un rūpēm par veselību. Dzeriet, kad slāpst. Katru dienu lietojiet pietiekamā daudzumā ūdeni, lai visi ķermeņa audi, tostarp āda, būtu labi hidratēti.

“Sausa roku āda ir normāla parādība, ar kuru laiku pa laikam saskaras lielākā daļa cilvēku. Vairumā gadījumu pietiek ar mitrinošu krēmu vai losjonu un mājās pieejamiem līdzekļiem, kas palīdz novērst roku sausumu. Taču situācijās, kad rokas izskatās pavisam neveselīgas, steigšus jādodas uz aptieku un jālūdz padoms farmaceitam, vai arī (un, jo īpaši), pamanot citus satraucošus simptomus, jākonsultējas ar ārstu,” aicina “Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un kvalitatīvākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, 2023. gadā Latvijas mīlētāko zīmolu TOP, „Mēness aptieka” 11. reizi pētījuma laikā ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. un 2023. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.