Kāds laiks gaidāms šīs nedēļas vienīgajā brīvdienā? Laika prognoze svētdienai

LETA
15:10, 8. novembris 2025
Ziņas Dabā

Svētdien debesis joprojām aizklās mākoņi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Laiks naktī uz svētdienu saglabāsies apmācies un dūmakains – pūšot lēnam vējam, galvenokārt valsts dienvidu daļā saglabāsies migla, bet ziemeļos palaikam gaidāms neliels lietus. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma +3…+7 grādu robežās, bet vietām piekrastē nebūs vēsāks par +7…+9 grādiem.

Arī galvaspilsētā mākoņi aizklās debesis, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, nakts un rīta stundās veidosies arī migla. Gaiss atdzisīs līdz +3…+5 grādiem.

Dienā mākoņi joprojām aizklās debesis, brīžiem gaidāma neliela smidzināšana, bet atsevišķos rajonos dienas laikā saglabāsies arī migla.

Pūtīs lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +5…+10 grādu atzīmei.

Rīgā gaidāms mākoņains laiks, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un no rīta vēl saglabāsies migla, dūmaka. Gaisa temperatūra paaugstināsies vien par dažiem grādiem, un gaiss iesils līdz +6…+7 grādiem.

