Kāds laiks gaidāms trešdien? Prognoze, ko negribas palaist garām 0
Trešdien daudzviet Latvijā uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Nakts būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet īslaicīgi līs. Vietām veidosies migla. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3..+8 grādiem.
Dienā, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Dažviet Latvijā īslaicīgi līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7..+11 grādi.
Rīgā trešdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi un palaikam spīdēs saule. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +5 grādiem, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +10 grādiem.