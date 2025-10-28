Foto: Pexels

Kāds laiks gaidāms trešdien? Prognoze, ko negribas palaist garām 0

LETA
15:09, 28. oktobris 2025
Trešdien daudzviet Latvijā uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Nakts būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet īslaicīgi līs. Vietām veidosies migla. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3..+8 grādiem.

Dienā, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Dažviet Latvijā īslaicīgi līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7..+11 grādi.

Rīgā trešdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi un palaikam spīdēs saule. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +5 grādiem, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +10 grādiem.

