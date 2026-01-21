Foto: Paula Čurkste/LETA

Kādu vecāku pārsteidzis bērnam uzdotais mājasdarbs: “Cik nelaimīgam vai psihiski traumētam cilvēkam ir jābūt, lai izdomātu šādus uzdevumus?” 0

6:18, 21. janvāris 2026
Dažkārt skolā uzdotie mājasdarbi, kas it kā šķiet gaužām vienkārši, var radīt nepatīkamu apjukumu gan bērnam, gan vecākiem. Sociālajos tīklos kāds vīrietis dalījies ar vienu no šādiem piemēriem.

Viņš publicējis pirmklasnieka mājasdarbu, kas viņam raisījis pārdomas par mācību materiālu piemērotību un to ietekmi uz bērnu. Uzdevums bija šāds: “Uzzīmē ģimeni, kādā tu vēlētos dzīvot.” Vīrietis norāda, ka šāda prasība bērnam var radīt apjukumu.

Viņš raksta: “Uzdevums pirmklasniekam – uzzīmē ģimeni, kādā tu vēlētos dzīvot. Cik nelaimīgam vai psihiski traumētam cilvēkam ir jābūt, lai izdomātu šādus uzdevumus? Vai tikai man šķiet, ka uzdevums jau no paša sākuma vedina bērnu uz domu, ka ģimene, kurā viņš aug, nav tā labākā. Un bērnam jāapraksta ģimene, kurā viņš justos laimīgāks.”

Arī komentāros cilvēki dalījušies ar savām pārdomām par šo uzdevumu. Karīna norāda: “10 gadu vecumā es zīmētu vēl vienu brāli vai māsu, jo ļoti vēlējos tolaik! Tā būtu mana sapņu ģimene. Arī suni zīmētu. Arī tēti zīmētu, jo vēlējos, lai viņš visu laiku būtu blakus. Citreiz pieaugušie ir vienkārši izvirtuši!”

Kāda cita sieviete norāda, ka programma “Skola2030″ sen ir kļuvusi par lamuvārda sinonīmu.”

Savukārt vēl kāda norāda, ka, ja patīk, var zīmēt savu ģimeni tieši tādu, kāda tā ir.”

