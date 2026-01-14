Vecāki ceļ trauksmi – Iļģuciema pamatskolas skolēniem virsdrēbes nākas nēsāt līdzi maisos vai somās 0
Rīgas Iļģuciema pamatskolas skolēnu vecāki vērsušies pie TV3 raidījuma “Bez Tabu”, norādot, ka skolas skolā garderobe joprojām nav pieejamas, un bērniem virsdrēbes nākas nēsāt līdzi somās vai maisos. Vecāki uzsvēruši, ka situācija sagādā neērtības ikdienā, jo skolēniem nākas uz visām mācību stundām nēsāt līdzi virsdrēbes.
Garderobes telpas pamatskolā jau ilgstoši tiek remontētas. Sākotnēji tika solīts, ka tās būs gatavas jau pagājušā mācību gada septembrī, taču nezināmu iemeslu dēļ tās joprojām nav pieejamas. Skolas vadība sākotnēji solīja ierīkot pagaidu garderobi citā klasē, taču arī tas nenotika.
Kāds sastaptais skolēns, kurš mācās Iļģuciema pamatskolā, raidījumam norāda, ka ir grūti nēsāt virsdrēbes visur līdzi, bet ar to var sadzīvot.
Skolas direktore raidījumam “Bez Tabu” atklāj, ka garderobes telpas ir atjaunotas, tās jau ir sakārtotas un gatavas, lai tajās izvietotu skapīšus. Skolēniem gan vēl pagaidām būs jāsadzīvo ar pagaidu garderobēm un tieši tādēļ, ka pagaidu garderobes atrodas blakus telpai, kura tika remontēta, skolēniem nācās virsdrēbes nēsāt līdzi no klases uz klasi.