Ziemassvētku dekorācijas Daugavpilī

Ziemassvētkos celsim dubļu sniegavīrus? Sinoptiķi sola vienu no siltākajiem decembriem novērojumu vēsturē 0

LETA
9:04, 8. decembris 2025
Ziņas Dabā

Noturīgs sals un sniegs tuvākajās nedēļās nav gaidāms, un šā gada decembris Latvijā būs viens no siltākajiem novērojumu vēsturē, prognozē sinoptiķi.

Veselam
Ko nedrīkst lietot kopā ar kafiju: pētnieki izceļ piecus bīstamus pārtikas produktus
“Notiek kaut kas nepatīkams” – Polija izslēgta no miera sarunām Londonā
Veselam
Vakara ēdienkarte saldākam miegam: 8 pārtikas produkti, kas palīdzēs iemigt bez pūlēm
Lasīt citas ziņas

Mēneša vidējā gaisa temperatūra varētu sasniegt +3 grādus. Līdzīgs siltums bija arī 2019. un 2015. gada decembrī, bet rekords pieder 2006. gadam, kad mēneša vidējā temperatūra bija +4,3 grādi. Norma jeb 1991. – 2020. gada vidējā gaisa temperatūra decembrī ir -1,1 grāds.

Atbilstoši Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī nedēļa Latvijā gaidāma pat sešus grādus siltāka par normu, arī nākamnedēļ gaisa temperatūra saglabāsies vairākus grādus augstāka nekā ierasts, savukārt decembra beigās iespējams vēsāks laiks.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pat gliemezis būtu ātrāks! Valsts kontroles ziņojums par renovācijas tempiem Latvijā liek nobālēt
“Tas notiek ļoti strauji.” Riharda Pīka sieva atklāti stāsta, kā vīrs cīnījās par savu dzīvību
“Tas ir ļoti slikti!” Tramps pauž satraucošu prognozi par Eiropas nākotni – ko viņš ar to vēlas pateikt?

Tuvākajās dienās debesis klās mākoņi, palaikam līs, vējš galvenokārt mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, piekrastē tas būs brāzmaināks, un gaisa temperatūra sasniegs +4..+9 grādus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vietām Latgalē un Vidzemē autoceļi apledo, bet sinoptiķi atklāj, kur šodien snigs
VIDEO. Vai lapsu drīkst raustīt aiz astes? Šī žagata parāda, ka var
VIDEO. Pilsētas novērošanas kameras fiksē pārsteidzošu draudzību starp lapsu un ūdru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.