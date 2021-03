Gints Kaminskis. Foto – LETA

Kaminskis: Pašvaldībām jāzina, kas to teritorijās saslimuši ar Covid-19







Pašvaldībām ir jāzina, kuri tieši cilvēki to teritorijās ir saslimuši ar Covid-19, šādu nostāju intervijā TV3 atkārtoti pauda Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

Kaminskis uzsvēra, ka tas ir nepieciešams, lai pašvaldības var nodrošināt epidemioloģiski drošu vidi, tostarp, piemēram, varētu parūpēties, lai var turpināties skolu darbs.

LPS pārstāvis atzīmēja, ka Latvija ir no tām Eiropas valstīm, kur attālinātās mācības ir ievilkušās visilgāk – vecākajās klasēs jau aptuveni četrus mēnešus. No Kaminska teiktā bija noprotams, ka viņš atbalsta to, lai tiktu meklētas iespējas, kā atjaunot klātienes mācību procesu.

Pašvaldību pārstāvis informēja, ka lauku skolām joprojām nepietiek datortehnikas attālinātām mācībām. Pēc viņa vārdiem, šī jautājuma risināšanā vajadzētu ieguldīt vēl ap 40 miljonus eiro, rēķinot, ka viens dators izmaksā ap 700 eiro. Tādējādi lēšams, ka LPS vērtējumā trūkst ap 57 000 datoru.

Runājot par citu Covid-19 pandēmijas aktualitāti – vakcinēšanos, LPS pārstāvis atkārtoti uzsvēra, ka pašvaldības ir gatavas sniegt atbalstu vakcinēšanas procesa organizēšanā, bet nepieciešams uzlabot vietvaru un valsts komunikāciju, lai saprastu, kas vēl ir nepieciešams sekmīgam darbam un kas jau ir pieejams.

Kaminskis zināja teikt, ka šodien Vakcinācijas birojs izsūtīšot informatīvas vēstules pašvaldībām un aicinās nozīmēt vietvarās koordinatorus vakcinēšanas jautājumu sekmīgākai organizēšanai.