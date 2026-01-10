VIDEO. Pats tik lepns! Kaķis atgriežas mājās ar brangu “medījumu” – veselu cīsiņu paku 0

20:06, 10. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Vietnē “Instagram” publicēts amizants video, kas izpelnījies lietotāju smaidu un uzmanību. Tajā redzams kaķis, kurš mierīgā solī atgriežas mājās ar patiesi iespaidīgu “medījumu” — veselu cīsiņu paku zobos.

Kaķis, šķiet, ir pārliecināts par savu panākumu, demonstrējot guvumu ar lepnu stāju un caururbjošu acu skatienu, kas vērsts tieši kamerā.

Tikmēr aculiecinieka kaķis viņam blakus notiekošo vēro pa logu. Atliek vien minēt, ko viņš domā par lielisko mednieku?

