“Kāpēc nerunā par ārstu izrādīto vardarbību pret pacientiem?” Skatītājs iztaujā bijušo veselības ministri Circeni Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs aktualizēja jautājumu par ārstu un pacientu savstarpējo attieksmi, atgādinot, ka nesenā pagātnē masu medijos tika runāts par gadījumu, kad kāda pacienta radiniece agresīvi izturējās un uzbruka ārstei vienā no Rīgas slimnīcām. Taču skatītājs vēlājās runāt par šo tematu, raugoties no otras puses, proti, par tādiem gadījumiem, kad ārsts agresīvi un pat vardarbīgi izturas pret pacientu.

TV24 skatītājs uzdeva jautājumu: “Kāpēc nerunā ārsti un organizācijas, ka daudzus gadus tiek runāts un pētījumos apstiprināts par to, ka tieši no ārstu puses pret pacientiem ir izrādīta vardarbība – emociolāli vai tamlīdzīgi, jo īpaši tajā ginekoloģijas aspektā pret jaunajām māmiņām. Kāpēc par to netiek izteikti nosodījumi?”

Uz skatītāja jautājumu atbildēja 14.Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas deputāte (JV) un bijusī veselības ministre Ingrīda Circene, kura uzsvēra, ka “mēs nosodām jebkura veida vardarbību un medicīnā vēl jo vairāk”.

“Es domāju, ka tas mums nav pat diskutējams jautājums. Jebkura veida vardarbība ir nepieņemama. Un medicīnā vēl jo vairāk,” stingri norādīja Circene TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

Ko darīt, ja pacients piedzīvojis neadekvātu attieksmi no medicīnas personāla puses? “Par to ir jāziņo! Vispirms veselības aprūpes iestādes administrācijai un tās vadībai, un tad Veselības inspekcijai vai tiesai. Katrā gadījumā vardarbība nav pieļaujama,” norādīja bijusī veselības ministre un Saeimas deputāte Circene, atbildot uz skatītāja jautājumu, kāpēc netiek izteikti nosodījumi tieši par ārstu izrādīto vardarbīgo attieksmi pret pacientiem.

LA.LV Aptauja Vai esi kādreiz saskāries ar agresīvu attieksmi no medicīnas personāla (ārsta, medmāsas, ārsta palīga, sanitāra utt.) puses? Jā, esmu - vienreiz tā gadījās.

Jā, esmu - bieži vien to esmu piedzīvojis.

Nē, neesmu gan piedzīvojis.

Varbūt. Ļoti iespējams, ka tā ir bijis...

Jā, ir bijusi agresija tikai vārdos, bet ne darbos.

Jā, ir bijusi agresija - esmu cietis/cietusi tieši no mediķu fiziskās vardarbības pret mani.

Tāds gadījums man nav bijis, bet radiem/draugiem/kolēģiem/paziņām gan bija!

Grūti teikt.

Cits variants.

Man nav viedokļa. Padalies ar rezultātiem