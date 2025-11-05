“Atjaunīgo resursu mums kopumā sistēmiski nepietiek!” Rungainim ir piedāvājums, kur likt vēja ģeneratorus 0

Vēja ģeneratorus principā vajadzētu uzstādīt jūrā — tā, lai tos no krasta neredz. Taču tas ir dārgi uzstādītājiem, tāpēc viņi vēlas tos izvietot pēc iespējas tuvāk krastam, kur savukārt rodas blaknes un nevajadzīgi strīdi, TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” izteicās uzņēmējs Ģirts Rungainis.

Kā uzņēmējs, kuram ir ražojoši uzņēmumi, Rungainis uzdod jautājumu: “Kas nodrošinās strāvas pieejamību un kvalitāti tādā līmenī, kā rūpniecībai to vajag? Man ir pārliecība, ka ar šiem tā sauktajiem atjaunīgajiem resursiem no vietām, kur 2800 stundas gadā ir vējš un 2200 stundas gadā ir izmantojama saule, mums kopumā sistēmiski nepietiek.”

Turklāt tagad notiek masveida pāreja uz elektroautomobiļiem — kaut vai tikai uz vieglajiem auto. “Mums ne tuvu nav pietiekami elektrības,” šādam problēmas aspektam pievērš uzmanību uzņēmējs.

Saldus novadā neļaus celt jaunas vēja elektrostacijas

Saldus novada dome ārkārtas sēdē ir nolēmusi neapstiprināt lokālplānojumus jaunu vēja parku veidošanai novada teritorijā, informēja pašvaldībā.

Šāds lēmums pieņemts, jo domnieki uzskata, ka novadā jau apstiprināts un īstenots gana daudz vēja parku projektu, kuru kopējā plānotā jauda pārsniedz 150 megavatus, un ierobežojumi kalpošot iedzīvotāju un vides aizsardzības interesēs.

Vienlaikus dome aicina Saeimu steidzamības kārtībā pieņemt Klimata un enerģētikas ministrijas virzītos grozījumus likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, lai dotu pašvaldībām tiesības noteikt vēja elektrostaciju kopējās jaudas ierobežojumus savā teritorijā.

Domes ārkārtas sēdē apstiprināja grozījumus novada teritorijas plānojumā, ļaujot attīstīt iesāktos vēja elektrostaciju parkus “CVE-2” Cieceres pagastā, Jaunzviedru ciemā, Lutriņu un Gaiķu pagastos. Dome arī pieņēma saistošos noteikumus šiem trim vēja elektrostaciju parkiem.

“Eurowind Energy” plāno būvēt divus vēja parkus Bauskas, Jelgavas un Dienvidkurzemes novados

Dānijas vēja enerģijas grupā “Eurowind Energy” ietilpstošās Latvijā reģistrētās meitassabiedrības plāno būvēt divus vēja parkus Dienvidkurzemes novadā, kā arī Bauskas un Jelgavas novados, liecina informācija likvidētās Enerģētikas un vides aģentūras (EVA) mājaslapā par Valsts vides dienesta (VVD) piemēroto ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru.

SIA “EWE Neue Energien 2” Bauskas un Jelgavas novados plāno būvēt vēja parku “Sējas”, bet SIA “EWE Neue Energien 5” Dienvidkurzemes novadā plāno būvēt vēja parku “Smikši”.

Vēja parkā “Sējas” plānots uzstādīt līdz 17 vēja elektrostacijām (VES). Vēja parka kopējā jauda var sasniegt ap 136 megavatu (MW), bet katras VES nominālā jauda paredzēta līdz astoņiem MW.

Lai nodrošinātu saražotās elektroenerģijas nodošanu kopējā tīklā, tiks izbūvēts jauna apakšstacija un elektropārvades līniju tīkls.

