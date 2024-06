Foto: SHUTTERSTOCK

Psihologi jau sen pamanījuši, ka cilvēki ar personības traucējumiem viens otru piesaista. Interesanti, ka parasti šādos pāros partneri cieš no “pretējā” tipa traucējumiem, it kā viens otru papildinot. Kāpēc tā notiek, stāsta psiholoģe un psihoterapeite, ģimenes problēmu speciāliste Tara Beitsa-Duforte (Tarra Bates-Dufort).

Dažreiz pāros, par kuriem stāsta speciāliste, viens no partneriem cieš no īstiem personības traucējumiem, bet otram ir tikai spilgti izteiktas pretējas personības iezīmes.

Par kādām iezīmēm mēs runājam? Cilvēkiem ar robežstāvokļa personības traucējumiem bieži veidojas attiecības ar cilvēkiem, kuriem ir narcistiskas iezīmes (vai pat narcistiski personības traucējumi). Aplūkosim raksturīgās šo traucējumu pazīmes.

Cilvēkus ar robežstāvokļa personības traucējumiem raksturo:

• Izmisīgas bailes, ka viņus varētu pamest, atraidīt (neatkarīgi no tā, vai šādi draudi vispār pastāv).

• Nestabilas attiecības (mīlestība, ģimene, draudzība), pastāvīga pārslēgšanās no tuvības un mīlestības (idealizācija) uz rūgtumu un naidu (devalvācija-noniecināšana).

• Neskaidrs, nestabils priekšstats par sevi, savu vajadzību un mērķu neapzināšanās.

• Tendence rīkoties impulsīvi, riskanti, neapdomīgi.

• Regulāri pašnāvības mēģinājumi, pašnāvības draudi, kaitējuma nodarīšana sev.

• Pastāvīgas garastāvokļa izmaiņas: emocionālais stāvoklis var krasi mainīties ik pēc dažām dienām vai pat dažām stundām.

• Pastāvīga iekšējā tukšuma sajūta.

• Neadekvāti dusmu uzliesmojumi, nespēja savaldīt dusmas.

• Paranoiskas domas kā reakcija uz stresu.

• Izteikti disociatīvi simptomi: atsvešināšanās sajūta no sevis (it kā cilvēks vēro sevi no malas), kontakta zaudēšana ar realitāti.

Cilvēkus ar narcistiskas personības traucējumiem raksturo:

• Paaugstināts pašnovērtējums, sava nozīmīguma apziņa (“Man viss ir atļauts”).

• Tendence manipulēt ar citiem, lai apmierinātu savas vēlmes un vajadzības.

• Gaidas, ka citi atzīs viņu pārākumu, pat ja par to neliecina nekādi reāli sasniegumi.

• Tendence pārspīlēt savus talantus un sasniegumus.

• Milzīga augstprātība, uzpūtība.

• Obsesīvas fantāzijas par panākumiem, varu, savu ģenialitāti, skaistumu, ideālu partneri.

• Ideja par savu ekskluzivitāti un vēlme komunicēt uz vienlīdzīgiem pamatiem tikai ar citiem “ekskluzīviem” augsta statusa cilvēkiem.

• Nepieciešamība, ka viņus pastāvīgi apbrīno.

• Prasība pēc īpašas attieksmes pret sevi un visu vēlmju piepildīšanas.

• Nespēja saskatīt un cienīt citu vajadzības.

• Skaudība un pārliecība, ka citi viņu apskauž.

Sākumā šādās attiecībās partneri viens otram sniedz to, kas katram vajadzīgs, it kā viens otru papildinot. Tomēr diezgan ātri nesaderība un neveselīga atmosfēra sāk iznīcināt pāri.

Partneri izvirza viens otram nereālas prasības, atsakās atzīt savus personības traucējumus un nav gatavi ko mainīt, lai saglabātu attiecības. Turklāt partneri bieži provocē viens otra slēpto iekšējo problēmu saasināšanos. Piemēram, cilvēki ar robežstāvokļa traucējumiem bieži prasa pastāvīgu uzmanību, savukārt narcisi izvairās no emocionālas tuvības ar viņiem.

Ko šādu pāru partneri var darīt, lai mēģinātu uzturēt attiecības un padarītu tās harmoniskākas? Daži ieteikumi.

Cilvēkiem ar narcistiskām personības iezīmēm derētu:

• Izprast sevi, nosakot, kas izraisa neatbilstošu reakciju.

• Atteikties no alkohola un psihotropām vielām vai pēc iespējas samazināt to lietošanu.

• Mēģināt savaldīties un nepadoties impulsīvām tieksmēm. Atturēties no krāpšanas, agresīvām aizsardzības reakcijām.

• Būt atvērtākam pret partneri un nebaidīties no nedrošības.

Cilvēkiem ar robežstāvokļa personības traucējumiem:

• Izprast sevi un jūtas, kas saistītas ar bailēm tikt pamestam.

• Censties ieturēt veselīgu distanci ar partneri un nesmacēt viņu ar pārmērīgu uzbāzību.

Uzturēt attiecības var būt grūti, pat ja neviens pārī necieš no personības traucējumiem. Psihiskās problēmas sarežģī attiecības vēl vairāk. Attiecību saglabāšanas iespējamība ir augstāka, ja partneri ar personības traucējumiem gatavi atzīt problēmas, un strādāt pie to risināšanas.

Ja nepieciešams, psihoterapija un psiholoģiskās konsultācijas var viņiem palīdzēt ne tikai atrisināt pašreizējās problēmas, bet arī attīstīt nepieciešamās prasmes, lai risinātu tās problēmas, kas var rasties nākotnē.