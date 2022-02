Ilustratīvs foto

Kapsula, tablete vai želeja – piemērotāko vitamīnu formu var izvēlēties







Nogurums, miegainība, nespēja koncentrēties, viegla aizkaitināmība, ādas problēmas –pazīmes, kas liecina, ka organismam trūkst vitamīnu. Ja izlemts par labu vitamīnu lietošanai – “Mēness aptieka” farmaceite Ērika Pētersone sniedz orientierus vitamīnu formas izvēlei.

Vitamīnu forma – individuālas izvēles un gaumes jautājums

Mūsdienās aptiekās vitamīnus var nopirkt visdažādākajās formās. Vispazīstamākās ir tabletes. Taču ir arī putojošas tabletes, kas šķīst ūdenī! Ir parastās kapsulas, zināmas arī pilienveida kapsulas, ir vitamīni ampulās. Ir vitamīni želejas formā, kā arī vēl prolongētās jeb paildzinātās formas preparāti. Un, protams, ir arī vitamīni injekcijām.

Izvēloties pacienti bieži vaicā, kādēļ tik dažādas formas, kāda ir to atšķirība. Farmaceits var sīki raksturot katru formu, taču to izvēle ir lietotāja ziņā.

„Tik plašs vitamīnu formu klāsts ir tādēļ, lai katrs, vitamīnu lietotājs atrastu tieši savām vajadzībām, vēlmēm, savam dzīvesveidam un komfortam piemērotāko veidu, kā labāk uzņemt vitamīnus. Izņēmums ir injicējamie vitamīni – tos var iegādāties tikai ar ārsta recepti konkrētu medicīnisku problēmu novēršanai.

Vērojot vitamīnu iegādes paradumus, var redzēt, ka vecāka gada gājuma cilvēki biežāk izvēlas vitamīnus tabletēs vai kapsulās, kamēr gados jaunākie drosmīgāk eksperimentē ar dažādām vitamīnu formām,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Ir divu veidu vitamīnu grupas – taukos šķīstošie un ūdenī šķīstošie vitamīni. Taukos šķīstošo vitamīnu specifika visbiežāk nosaka – tie ir iestrādāti speciālās kapsulās, ampulās vai pilienveida formas preparātos uz taukainas bāzes fona, lai nodrošinātu veiksmīgāku un ātrāku uzsūkšanos organismā, taču ražošanas tehnoloģijas attīstās un aptieku plauktos ir pieejamas arī tādas preparātu formas kā putojošās tabletes.

Savukārt ūdenī šķīstošie vitamīni biežāk var būt pieejami sūkājamu tablešu, ūdenī šķīstošu kapsulu vai vienkārši norijamu preparātu izskatā. Vēl kāda atšķirība – taukos šķīstošie vitamīni organismā uzturas ilgāk, kamēr ūdenī šķīstošo vitamīnu rezerves organismā var izsīkt straujāk, jo vieglāk un ātrāk tiek izvadīti no organisma.

Vitamīni želejas formā primāri ir paredzēti bērniem. Ražotāji ir atraduši veiksmīgu formu, kā bērniem draudzīgā veidā apēst vitamīnu, kas citkārt būtu jānorij tablešu veidā.

Interesanta mūsdienās pieejama vitamīnu forma ir prolongētie jeb paildzinātas darbības vitamīni. Pēc izskata tie ir kā parasta apaļa kapsula, bet iekšpusē vitamīni izvietoti matricas formā. Šī forma nodrošina pakāpenisku vitamīnu izdali piecu stundu garumā.

Daži vitamīnu ražotāji uz iepakojuma ir norādījuši patiesā izmēra preparātu, kurā iestrādāti vitamīni. Apskatot iepakojumu, katrs var izvērtēt, vai konkrētā izmēra tabletīti būs komfortabli norīt.

Aptiekas plašā sortimenta pārzināšana un orientēšanās tajā ir farmaceitu ikdiena, kam viņi gatavojušies, iepriekš vairākus gadus apgūstot šo profesiju, tādēļ, izvēloties sev atbilstošāko vitamīnu komplektu un formu, nekautrējoties farmaceitam var lūgt padomu.

Pavasaris ir tas laiks, kad daudzu organismu vitamīnu rezerves ir izsīkušas un ir īstākais laiks pēc papildu vitamīnu devām. Bet nebūt nav tā, ka pilnīgi visiem tie būtu jālieto. Vissvarīgākais ir ieklausīties savā organismā. Ja tas norāda uz kādām vitamīnu trūkuma pazīmēm, tad lēmums par organismam nepieciešamo vitamīnu uzņemšanu būs pareizs.

Pie taukos šķīstošajiem vitamīniem pieder K, E, D un A vitamīni. Savukārt pie ūdenī šķīstošajiem – pārējie: C vitamīns, B grupas vitamīni, folskābe.

Katrs vitamīns organismā spēlē noteiktu lomu

Iepazīstot katra vitamīna nozīmi un tipiskākās pazīmes, kas liecina, ka tieši šis vitamīns organismā trūkst, būs vieglāk izvērtēt, ar kura vitamīna rezervju papildināšanu sākt vispirms.

D vitamīns, šķiet, īpaši pēdējos gados garus paskaidrojumus vairs neprasa. Pēdējie pētījumi atklāj, ka D vitamīns ir būtisks sirds un kaulu veselībai. Kopš Covid-19 pandēmijas atklāts, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir augsts D vitamīna līmenis asinīs, ir mazāks risks, ka Covid-19 tiks pārslimots ar smagu slimības gaitu un hospitalizāciju.

Tāpat D vitamīns pasargā organismu no depresijas un citām slimībām, tostarp hroniskām. D vitamīns ir viens no vitamīniem, kura daudzumu organismā var noteikt, nododot asins analīzes. Ja speciālās analīzes nav taisītas un cilvēks nezina, cik daudz vai maz viņa organismā ir D vitamīna, nebūs kļūdaini izvēlēties D vitamīnu līdz pat 4000 vienībām.

K vitamīns. Tas ir salīdzinoši rets vitamīns, un to atsevišķi reti, kad var iegādāties. Lielākoties tas ir kopā ar D3 vitamīnu. K vitamīnu visvairāk pazīst mazu bērnu vecāki, jo tieši K vitamīns ir pirmais, ko dod jaundzimušajam vēl dzemdību namā. Šis vitamīns samazina asiņošanas risku.

E un A vitamīni ādas un veselībai. A vitamīnu mēdz asociēt arī ar labu cilvēka redzi. Pazīmes, kas liecina – organismam šo vitamīnu ir par maz: plaisājoši lūpu kaktiņi, sausa āda vai kādas citas ādas problēmas.

C vitamīns ir stipras imunitātes garants. Lai stiprinātu savas aizsargspējas pret dažādām saslimšanām, tieši C vitamīns ir piemērotākais. To iesaka lietot pēc ilgstošām slimībām, kā arī ilgstoša stresa gadījumos. Ja ir tāda nepieciešamība, C vitamīnu var lietot patstāvīgi.

B grupas vitamīni palīdz uzveikt nogurumu. Biežākās pazīmes, kas liecina par šī vitamīna trūkumu – nogurums, miegainība, nespēks, grūtības koncentrēties, pastiprināta matu izkrišana. B vitamīnam ir arī medikamentu forma, kuru aptiekā var iegādāties tikai ar ārsta recepti. Ir pierādīts, ka B grupas vitamīni mazina nervu iekaisumu. Stipru muguras sāpju gadījumā tieši šī vitamīnu grupa medikamentu formā mēdz palīdzēt.

Folskābe. Tas ir vitamīns, kuru iesaka lietot grūtniecības laikā. Īpaši pirmajā grūtniecības trimestrī, jo tieši šis vitamīns samazina nervu caurulīšu defektu mazuļiem. Bet grūtnieces nav vienīgās, kurām šis vitamīns nepieciešams. Ir sievietes, kurām, lietojot hormonālo kontracepciju, ir sūdzības par pastiprinātu nogurumu. Tad arī profilaktiski iesaka lietot folskābi.