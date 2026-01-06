Foto: SHUTTERSTOCK

Kapsulas, pulveris vai šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis – kurš ir vislabākais tavai veļai? 0

Šķidrajiem veļas līdzekļiem, kapsulām un pulveriem ir savi plusi un mīnusi, tāpēc, visticamāk, tev ir savi iemesli, kāpēc izvēlies vienu vai otru. Tomēr, kā raksta “Unian”, atsaucoties uz “Better Homes and Gardens”, ja tu nelieto šķidros veļas līdzekļus, iespējams, ir vērts šo lēmumu pārskatīt.

Īpaši izdevums aicināja veļas mazgāšanas ekspertu pastāstīt par šķidrā pulvera priekšrocībām. Izrādījās, ka šo priekšrocību saraksts ir garāks, nekā gaidīts.

Kāpēc šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis ir labākais?

“Nevar teikt, ka kāds konkrēts veļas līdzekļa veids ir vislabākais; svarīgi ir arī sastāvi. Ir vērts pārbaudīt sastāvdaļu sarakstu un pārliecināties, ka izvēlētais līdzeklis satur nepieciešamās vielas efektīvai darbībai,” skaidroja Mērija Galliardi, zinātniece un tīrīšanas eksperte.

