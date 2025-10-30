To dara gandrīz visi: lielākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj, mazgājot veļu 0
Veļas mazgāšana šķiet tik ierasta lieta – lielākā daļa no mums to dara jau kopš pusaudžu gadiem, un šķiet, ka šeit nevar būt nekā sarežģīta. Ieliec drēbes veļasmašīnā, pievieno pulveri, nospied pogu – un viss! Taču eksperti brīdina, ka pat ja mēs mazgājam veļu gadiem ilgi, tas vēl nenozīmē, ka darām to pareizi. Lielākā kļūda nav tikai balto un krāsaino drēbju sajaukšana – ikdienā mēs pieļaujam daudz vairāk kļūdu, kas sabojā drēbes, saīsina to kalpošanas laiku un pat bojā pašu veļas mašīnu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.