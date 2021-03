“Tas būs neizbēgami!” Kariņš par “zaļo pasu” ieviešanu Latvijā un visā pasaulē Ieteikt 53







“Zaļo pasu” ieviešana būs neizbēgama ne vien Latvijā, bet arī visā pasaulē, tā kanāla RīgaTV 24 Speciālizlaidumā sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš norādīja, ka patlaban Eiropā jau tiekot aktīvi diskutēts par “zaļās pases” izveidošanu.

Tajā būtu digitāla informācija, ka vai nu cilvēks ir vakcinēts, vai cilvēks pēdējos trīs mēnešos ir izslimojis Covid-19, vai cilvēks pēdējo 24 stundu laikā ir saņēmis negatīvu Covid-19 testu.

Un ar šādu apliecību tad pavērtos iespējas pārvietoties ārpus savas valsts robežām.

Kariņš atzīmēja, ka patlaban šādu “zaļo pasu” praksi piekopjot Islande, laižot savā valstī tūristus. “Ne tikai laiž iekšā, bet neprasa arī nekādu pašizolēšanos, un šādā veidā cenšas to visu atdzīvināt.”

Premjers prognozēja, ka kaut kad vasarā – jūnijā, jūlijā – šāda pieeja būs krietni izplatīta.

Šis, pēc Kariņa teiktā, ir arī veids, kā Latvijai būtu iespējams pavērt savu pakalpojumu sektoru, piemēram, atvērt restorānus, kā tas noticis Izraēlā, kur pie galda drīkst sēdēt tikai tās pērsonas, kuras atbilst “zaļās pases” prasībām.

Izraēla pat ejot soli tālāk, atzīmēja Kariņš. Proti, lai varētu pusdienot restorānā pie galda, ir jābūt arī vakcinētam pret Covid-19.

“Es domāju, ka arī mums neizbēgami visā Eiropā un droši vien visā pasaulē šāda sistēma izveidosies,” sacīja Kariņš.

Viņš gan atzina, ka, “protams, mēs to nevaram ieviest šodien, jo iedomājieties to neapmierinātību no cilvēkiem, kuri gaida poti, nevar saņemt poti, un mēs vēl prasām kaut kādu pasi.”

“Tas šobrīd ir izslēgts!” Teica Kariņš, piebilstot, ka šis tomēr būs tas virziens, kurā neizbēgami dosimies mēs visi.



















































Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš