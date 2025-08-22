Bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā joprojām gausa: iedzīvotāji nesteidz pasūtīt konteinerus 0
Bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā joprojām norit lēni, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norādīja SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.
“Lai vai kā man gribētos kaut ko jauku un labu pateikt raidījuma sākumā, diemžēl jāatzīst, ka šķirošanas aktivitāte ir diezgan gausa,” norādīja Aizbalts.
Viņš skaidroja, ka cilvēki bioloģiskos atkritumus mācās šķirot ļoti lēnām. “Gribētos, lai vairāk šķiro un vairāk pasūta konteinerus. No otras puses, gribētos arī, ka pašvaldības vairāk uzrunātu savus iedzīvotājus to darīt, jo daudz kas ir pašvaldību rokās, nosakot saistošos noteikumus,” piebilda Aizbalts.
Obligātā prasība ir obligāta mums kā operatoriem dot iespēju iedzīvotājiem pasūtīt konteinerus, bet daudzās pašvaldībās nav pienākuma to darīt, norādīja Aizbalts
“Ir pašvaldību izņēmumi, piemēram, Rīga un Liepāja, kuri nosaka, ka daudzīvokļu namā tas ir obligāti, to nosaka pati pašvaldība, vai viņi grib šo šķirošanu attīstīt vai nē,” skaidroja Aizbalts.
Tomēr lielākajā daļā pašvaldību šādi noteikumi netiek izstrādāti, tāpēc, pēc Aizbalta teiktā, konteineri bieži vien neparādās.