#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā joprojām gausa: iedzīvotāji nesteidz pasūtīt konteinerus 0

LA.LV
20:39, 22. augusts 2025
Viedokļi

Bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā joprojām norit lēni, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norādīja SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Reklāma
Reklāma
Kā neizskatīties pēc lauķa ceļojuma laikā: 7 pazīmes, kas tevi nodod
Veselam
Ārsti brīdina: šie 3 alkohola veidi ir īpaši kaitīgi veselībai 1
No 1. oktobra pieaugs pensijas: vairāk saņems tie, kuri nostrādājuši visilgāk 1
Lasīt citas ziņas

“Lai vai kā man gribētos kaut ko jauku un labu pateikt raidījuma sākumā, diemžēl jāatzīst, ka šķirošanas aktivitāte ir diezgan gausa,” norādīja Aizbalts.

Viņš skaidroja, ka cilvēki bioloģiskos atkritumus mācās šķirot ļoti lēnām. “Gribētos, lai vairāk šķiro un vairāk pasūta konteinerus. No otras puses, gribētos arī, ka pašvaldības vairāk uzrunātu savus iedzīvotājus to darīt, jo daudz kas ir pašvaldību rokās, nosakot saistošos noteikumus,” piebilda Aizbalts.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
“Diagnoze būs pieejama tikai ārstam, ne darba devējam!” Palkova skaidro, kā mainīsies slimības lapu kārtība
“Paskatījos pa kreisi, un viņš pēkšņi uzradās!” Ādažos uz gājēju pārejas notriec velosipēdistu
VIDEO. Neuzmanība maksā dārgi: jaunietis ar elektroskrejriteni ietriecas tramvajā un saņem lielu sodu

Obligātā prasība ir obligāta mums kā operatoriem dot iespēju iedzīvotājiem pasūtīt konteinerus, bet daudzās pašvaldībās nav pienākuma to darīt, norādīja Aizbalts

“Ir pašvaldību izņēmumi, piemēram, Rīga un Liepāja, kuri nosaka, ka daudzīvokļu namā tas ir obligāti, to nosaka pati pašvaldība, vai viņi grib šo šķirošanu attīstīt vai nē,” skaidroja Aizbalts.

Tomēr lielākajā daļā pašvaldību šādi noteikumi netiek izstrādāti, tāpēc, pēc Aizbalta teiktā, konteineri bieži vien neparādās.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Neticēsi, cik tonnu ēdiena Latvijā tiek izmests katru gadu
TV24
“Atkritumu šķirošana ir mazliet intīms process – tas prasa mentālu piepūli,” ekspertu diskusija
TV24
“Ir divas lielas grupas, kas mums rada atkritumu problēmu,” – šis patiesībā ir ļoti maz un klusi apspriests aspekts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.