Karostā kāds zēns ielūzt ledū: viņam palīgā steidz drosmīgi draugi un pašvaldības policisti 0
Vakar Karostas kanāla ledū ielūza jaunietis, no nelaimes izkļūt viņam palīdzēja apkārtējie, bet notikušā sekas ātrāk palīdzēja novērst pilsētas videonovērošana, vēsta portāls liepajniekiem.lv.
Par to ceturkšņa atskaitē deputātiem Sociālo, veselības un drošības jautājumu komitejā pastāstīja Liepājas pašvaldības policijas (LPP) priekšnieks Uldis Novickis.
“Puisis bija ielūzis pie Karostas kanāla tilta, bet to mēs pamanījām tikai tad, kad viņš bija savu draugu izvilkts ārā un sēdēja slapjš autobusu pieturā, gaidīja autobusu uz mājām,” viņš atklāja.
Kārtībsargi viņu ātri aizveda uz mājām un par notikušo izstāstīja puiša vecākiem.
“Mums ļoti palīdz videonovērošanas kameras pilsētā, jo sakarā ar auksto laiku un ūdenstilpju aizsalšanu uz ledus parādās cilvēki, īpaši bērni, pusaudži un jaunieši.
Tajās vietās, kur videonovērošanas kameras ir, varam ļoti ātri reaģēt un šos bērnus brīdināt un aicināt nost no bīstamās vietas.
Ļoti, ļoti vajadzētu, lai videonovērošanas kameras pilsētā būtu vairāk, īpaši tuvojoties “Liepāja 2027″ pasākumiem. Kultūra ir laba, bet drošība arī vajadzīga,” teica LPP priekšnieks.