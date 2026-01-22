Foto: Evija Trifanova/LETA

Karostā kāds zēns ielūzt ledū: viņam palīgā steidz drosmīgi draugi un pašvaldības policisti 0

LA.LV
16:26, 22. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Vakar Karostas kanāla ledū ielūza jaunietis, no nelaimes izkļūt viņam palīdzēja apkārtējie, bet notikušā sekas ātrāk palīdzēja novērst pilsētas videonovērošana, vēsta portāls liepajniekiem.lv.

Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē 1
Kokteilis
“Šīs sāpes nevar izstāstīt, ne reizi vien esmu mēģinājis izdarīt ļaunāko!” Atis Ieviņš par sievas neuzticību 56
Sievietes atzīstas – 10 vīriešu ieradumi, ar kuriem ir gandrīz neiespējami sadzīvot
Lasīt citas ziņas

Par to ceturkšņa atskaitē deputātiem Sociālo, veselības un drošības jautājumu komitejā pastāstīja Liepājas pašvaldības policijas (LPP) priekšnieks Uldis Novickis.

“Puisis bija ielūzis pie Karostas kanāla tilta, bet to mēs pamanījām tikai tad, kad viņš bija savu draugu izvilkts ārā un sēdēja slapjš autobusu pieturā, gaidīja autobusu uz mājām,” viņš atklāja.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mazliet pietrūka līdz tukšam bankas kontam,” Jurgita stāsta, kā, pašai nezinot, iekritusi krāpnieku slazdā
VIDEO. Uzmanību – ceļu šķērso laukirbes! LVM darbinieks iemūžina amizantu skatu Latgalē
Vai, dieniņ! Krievijas publiskajā telpā izskan reta atzīšanās – ziņojums ātri tiek dzēsts

Kārtībsargi viņu ātri aizveda uz mājām un par notikušo izstāstīja puiša vecākiem.

“Mums ļoti palīdz videonovērošanas kameras pilsētā, jo sakarā ar auksto laiku un ūdenstilpju aizsalšanu uz ledus parādās cilvēki, īpaši bērni, pusaudži un jaunieši.

Tajās vietās, kur videonovērošanas kameras ir, varam ļoti ātri reaģēt un šos bērnus brīdināt un aicināt nost no bīstamās vietas.

Ļoti, ļoti vajadzētu, lai videonovērošanas kameras pilsētā būtu vairāk, īpaši tuvojoties “Liepāja 2027″ pasākumiem. Kultūra ir laba, bet drošība arī vajadzīga,” teica LPP priekšnieks.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dažos ezeros ledus jau 25 centimetrus biezs; situācija uz upēm gan ir bīstamāka
Bīstami! Kurās vietās ledus vienmēr ir plānāks un neizturīgāks?
“Lasiet līgumu!” Liepājniekiem ziemas salā problēmas ar atkritumiem, bet atkritumu apsaimniekotājam ir vien standarta atbilde
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.