Latvieši sasmaidās. Tas, kādus burkānus izvēlamies lielveikalā, pasaka, vai esam oligarhi, narkodīleri vai kriptomagnāti 0
Burkāni ir viens no vērtīgākajiem vietējiem dārzeņiem, ko Latvijas klimatiskajos apstākļos varam baudīt visu gadu. Lielākoties tie ir arī salīdzinoši lēti, tāpēc teju ik dienas nonāk teju katra latvieša iepirkumu grozā. Bet, ja ieskatāmies soctīklotāju viedoklī, tas, kādus burkānus veikalā izvēlamies, var liecināt, cik turīgi patiesībā esam.
Diskusiju par šo tēmu soctīklā “Threads” aizsācis Artis, kurš ar smaidu raksta: “Es, teju katru reizi Rimi: “Gribētu gan redzēt tos oligarhus, narkodīlerus un kriptomagnātus, kas pērk tos mazos burkānus par 6 eiro kilogramā (1,19 eiro/200gr)”. Mana mamma: “Šitie garšīgi burkāniņi, es tikai šos pērku. Negribi paņemt?””
Komentētājiem arī ir ko piebilst par burkānu izvēles tēmu.
“Tikmēr es – veikalā vienmēr izvēlos tikai milzīgākos burkānus, jo ātrāk nomizot un sarīvēt.”
“Es bērniem pērku. Zinu, buržuja dzīve.”
“Tagad es zinu, ka esmu oligarhs, narkodīleris un kriptomagnāts, ne tikai mamma parastā, kas šos burkāniņus pērk pakām.”
“Bet mazie burkāniņi ir reāli garšīgi graušanai.”
“Pērku šos, jo atvieglo dzīvi. 3 gadniece paņem uz ledusskapi pakāpienu – izvelk burkānu, noliek pakāpienu pie izlietnes – nomazgā un ēd. Komforts maksā.”
“Ir tikpat mazi arī lielā pakā pa tādu pašu cenu. Gan Maximā, gan Rimi. Mēs buržuji tos pērkam, bērniem patīk un man.”
“Es pat nebiju ieskatījusies cenās un vienmēr ņemu šos jo ar tiem vieglāk un ātrāk.”
“Jā, manai omītei līdzīgi. Krējums tikai Talsu, sviests tikai “Exporta” un šitie burkāniņi arī. Sūta mani uz veikalu, redzu citas preces uz atlaidēm, tikpat labas, bet lētākas. Nē, tikai šīs. Nu, neko, nopērku pa 10 EUR 4 lietas un eju mājās nelaimīga.”
“Es, jo manam pundurtrusim garšo tikai šie, esmu mēģinājusi ar lielos, bet tos viņš atsakās ēst.”