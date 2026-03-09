Foto – LETA

Pirmdien būs neticami silts – iespējams, piedzīvosim siltāko 9.martu vēsturē 0

LETA
7:37, 9. marts 2026
Ziņas Dabā

Pirmdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +10..+15 grādus, līdz ar to gaidāms novērojumu vēsturē siltākais 9. marts, prognozē sinoptiķi.

TV24
Izrādās, ka mēs paši esam vainīgi: kāpēc tiek paaugstinātas degvielas cenas, ja tā ir iepriekš iepirkta? 1
Kokteilis
Naudas magnēti: šīs 3 zodiaka zīmes drīz sāks grābt naudu
Šie produkti var padarīt tevi smaržīgu vai… nepievilcīgu! Uzzini, ko ēst, lai smaržotu labāk
Lasīt citas ziņas

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies vietām piekrastē, kā arī sniegotajos laukos valsts dienvidos.

Visā valstī laiks būs sauss un saulains.

Rīgā saule gaisu sasildīs līdz +14 grādiem, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Lielbritānijā spriedze – gāzes krājumi var beigties jau pēc 2 dienām. Arī Latvijā situācija nav spīdoša
Veselam
10 produkti, kas satur īpaši daudz olbaltumvielu un var palīdzēt ilgāk saglabāt sāta sajūtu
VIDEO. “Puķes nesadalīja?” Autovadītāji kārtīgi izvicina dūres Lubānas rotācijas aplī

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1027-1030 hektopaskāli jūras līmenī.

Līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valstī reģistrēta 9. martā, ir +13,7 grādi pirms gada Rucavā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Jaunā darba nedēļa sāksies ar sauli un siltumu, bet upēs turpināsies satraucošais palu process
Tikko sācies pavasaris, bet jau mūs lutina! Laika prognoze svētdienai
Baudam! Šodien pavasaris mūs lutinās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.