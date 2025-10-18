Latviešu satura veidotājs atklāj, cik nopelnīja ar video, kas skatīts vairāk nekā 20 miljonus reižu 0
Armīns atpazīstamību guvis ar video, kuros viņš parāda dažādu darbu aspektus. Vīrietis strādājis gan par ēdiena kurjeru, gan taksometra šoferi, atklāti rādot, cik šādos darbos Latvijā var nopelnīt.
Nesen viņš publicēja video, kurā redzams, kā iegūst “lineāla tetovējumu” – tetovējumu uz radītājpirksta, kas atbilst lineāla mērvienībām.
Šis Armīna video kļuvis ļoti populārs, sasniedzot skatītājus arī ārpus Latvijas robežām. Video dažādās sociālo mediju platformās skatīts vairāk nekā 20 miljonu reižu. Nu Armīns publicējis video, kurā atklāj, cik naudu nopelnīja ar šādu skatījumu skaitu.
Platformā “Instagram” video skatīts vairāk nekā 17 miljonu reižu. “Diemžēl “Instagram” nav monetizācijas, tāpēc no “Instagram” ir nulle eiro,” atklāj satura veidotājs.
Platformā “TikTok” video skatīts vairāk nekā 4 miljonu reižu. “Diemžēl “TikTok” monetizācija Latvijā arī nedarbojas, tāpēc šeit vēl viena nulle,” nosmej Armīns.
“Facebook” video ir teju 30 tūkstoši skatījumu. Arī tur vēlviena nulle, jo, tāpat kā “Instagram” – “Facebook” monetizācijas nav.
Un, visbeidzot, “YouTube”. Šai platformai Latvijā ir monetizācijas, bet… Armīna video tur guvis vien 12 skatījumus, tāpēc arī tur Armīns neko nenopelnīja.
“Tātad kopā – nulle + nulle + nulle + nulle = 0000 (četras nulles),” video stāsta satura veidotājs.
Kas ir video monetizācija?
Video monetizācija ir process, kurā video satura veidotājs gūst ienākumus no sava satura, izmantojot dažādus kanālus un platformas. Vienkārši sakot, tas nozīmē, ka video, ko publicē internetā (piemēram, “YouTube”, “TikTok”), var radīt naudu tev, ne tikai skatītājiem prieku.
@realarmins Next will be more functional 🤩 #functionaltattoo #measure #tattoo #funn #ruler ♬ Can We Fix it? Yes We Can! (Opening Theme) – Bob The Builder & Mattel
@realarmins Vai ir jēga taisīt saturu Latvijā? #latviešutiktok ♬ original sound – Armīns