Mūsu bērnu uzturs satrauc visus vecākus. To, kas tiek ēsts mājās, mēs varam regulēt, bet kā būt drošiem, ka skolās dotais ēdiens ir mūsu bērniem veselīgs? Kāds tētis sašutis uzrakstījis LA.LV vēstuli, izstāstot savas bailes par nekvalitatīvo ēdienu sava bērna skolā.
“Es kā Rīgas skolu audzēkņu vecāks (viens bērns mācās Hanzas skolā) vēlos paust nopietnas bažas par pašreizējo situāciju skolēnu ēdināšanā. Publiskajā telpā regulāri izskan ziņas un sižeti, kas atklāj nopietnas problēmas ar ēdienu kvalitāti, higiēnu un ēdinātāju attieksmi. Skolās tiek pasniegts negaršīgs, bieži vien slikti pagatavots ēdiens, kas bērnos raisa nepatiku un noved pie tā, ka ēdiens tiek atstāts neapēsts.
E-klases aptauja parādīja, ka vairāk nekā trešdaļa Rīgas skolēnu nav apmierināti ar ēdiena garšu, izskatu un kvalitāti.
Ne mazāk satraucoši ir regulārie PVD konstatētie pārkāpumi – netīras virtuves, trauki un aprīkojums, neatbilstoši uzglabāta pārtika un produkti ar beigušos derīguma termiņu. Pavasarī tika veikti pastiprināti reidi, taču situācija joprojām neuzlabojas un mediji turpina ziņot par jaunām sūdzībām.
Papildu problēma ir Rīgas domes iepirkumu sistēma, kur jau vairākkārt publiski ir izsmieta, bet tas laikam nevienam neinteresē. Neskatoties uz sabiedrības un uzņēmēju kritiku, par vairāku skolu ēdināšanu atbild viens un tas pats ārvalstu uzņēmums, kas uzvarējis iepirkumā pat ar izlozes palīdzību, nevis ar labāko kvalitātes piedāvājumu.
Ja pakalpojumu sniedzējs atkārtoti neievēro prasības, Rīgas domei būtu jāpiespriež stingrākas līguma izpildes, līdz pat līguma laušanai, lai aizsargātu bērnu intereses. Ar slimnīcas pieredzi laikam neko nemācāmies.
Es aicinu PVD un Veselības inspekciju kopīgi veikt pilna cikla pārbaudes visās Rīgas skolās – sākot no produktu piegādes un uzglabāšanas, beidzot ar pagatavošanas temperatūrām, porciju lielumiem un higiēnas normu ievērošanu virtuvēs. Rezultātiem jābūt publiski pieejamiem, lai vecāki varētu pārliecināties par situāciju.
Rīgas domei jāizvērtē pakalpojuma sniedzēja piemērotība, jāpārskata iepirkumu kritēriji un jānodrošina, ka nākotnē galvenais uzsvars tiek likts uz kvalitāti un drošību, nevis tikai uz zemāko cenu.
Sagaidu, ka atbildīgās institūcijas steidzami reaģēs un informēs sabiedrību par konkrētiem pasākumiem un termiņiem, kā tiks uzlabota ēdināšanas kvalitāte Rīgas skolās.”
Lai rakstu atbildes uz satrauktā tēva jautājumiem, sazinājāmies ar PVD.
PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga skaidro, ka slēgta tipa ēdināšanas iestādēs, tostarp Rīgas skolu ēdināšanas blokos, pārbaudes tiek veiktas ne tikai pirms mācību gada uzsākšanas, bet kopumā trīs reizes gadā, bet, ja tiek saņemtas sūdzības, tad pārbaudes ir pat biežāk.
“Pārbaudes laikā Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektors ne vien novērtē uzņēmuma atbilstību vispārējām higiēnas prasībām, bet arī ēdienu gatavošanā izmantoto izejvielu izsekojamību, ēdienkartes uztura normu un izmantoto pārtikas produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pagatavotā ēdiena porciju svara atbilstību ēdienkartē noteiktajam daudzumam, tiek izvērtēta arī ēdienu gatavošanā izmantoto produktu atbilstība zaļā publiskā iepirkuma nosacījumiem, proti, vai ēdienu gatavošanai tiek izmantoti iepirkumā paredzētie paaugstinātas kvalitātes produkti, kā arī ēdienu pagatavošanas procesam un produktu ielikumu atbilstību tehnoloģiskajām kartēm. Par pārbaudēm skolu ēdnīcās PVD iepriekš nebrīdina.
Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, uzņēmumam tiek piešķirts noteikts vērtējums. A – uzņēmums atbilst normatīvo aktu prasībām, B – atbilst normatīvo aktu prasībām, bet konstatēti pārkāpumi, kas būtiski neietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu vai C – neatbilst normatīvo aktu prasībām, konstatētie pārkāpumi var būtiski ietekmēt pārtikas produktu nekaitīgumu un uzņēmums nedrīkst turpināt darbu līdz neatbilstību novēršanai.
Uzņēmumu novērtējums tiek publicēts PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā, kas publiski pieejams PVD tīmekļvietnē sadaļā Reģistri > Uzņēmumu reģistrs – https://pakalpojumi.pvd.gov.lv/ipvd/objects.
Par pārtikas nekaitīgumu un drošumu ir atbildīgs pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums. Uzņēmumiem, kurus Rīgas pašvaldība ir izraudzījusies ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Rīgas skolās, tieši tāpat kā jebkuram citam pārtikas apritē iesaistītajam uzņēmumam, ir jādara viss, lai tā gatavotais ēdiens atbilst drošuma kritērijiem, uztura normām, kādas Veselības ministrija ir paredzējusi normatīvajos aktos īpaši izglītojamo ēdināšanai, kā arī citām prasībām.
Sūdzības pārsvarā ir par iespējamiem uztura normu pārkāpumiem, tostarp negaršīgu ēdienu, mazām porcijām u.c., kā arī par prasībām neatbilstošu pārtiku skolu tirdzniecības automātos.
Higiēnas prasību pārkāpumi skolās saistīti galvenokārt ar iekārtu un aprīkojuma higiēnu, pārtikas aprites telpu higiēnu, kā arī ar nepilnībām uzņēmuma paškontroles dokumentācijā vai paškontrolē noteikto uzraudzības pasākumu izpildē un personāla higiēnā.
Savukārt uztura normu pārkāpumi skolās saistīti galvenokārt ar to, ka nav izstrādātas enerģētiskās vērtības un uzturvielu normām atbilstošas ēdienkartes, tostarp izglītojamajiem ar ārsta apstiprinātu diagnozi; veiktas izmaiņas ēdienkartē, neveicot uzturvielu un enerģētiskās vērtības pārrēķinus; nedēļas ēdienkartē nav iekļauts noteiktais minimālais atsevišķu produktu daudzums, ēdienu gatavošanai tiek izmantoti produkti, kas satur neatļautās pārtikas piedevas, piemēram, krāsvielas, konservantus.
Atsevišķos gadījumos skolu bufetēs vai tirdzniecības automātos tiek tirgoti produkti, kas neatbilst prasībām. Kas tiek darīts, ja skolā atklāti pārkāpumi? Uzņēmumam tiek noteikti neatbilstību novēršanas termiņi un pēc noteiktā termiņa tiek veikta atkārtota PVD pārbaude, lai pārliecinātos, vai tas ir izdarīts,” viņa norāda.