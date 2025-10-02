“Ir skolotāji, kuri baidās uzņemties atbildību par tik dārgām mantām!” Vanaga aicina vecākus bērniem nepirkt jaunākos telefonus 0

16:43, 2. oktobris 2025
Šis mācību gads skolēniem iesākās citādi – pirmo sešu klašu skolēniem ir aizliegts lietot mobilos tālruņus. Aizlieguma mērķis ir mazināt negatīvo ietekmi, ko uz bērniem atstāj nemitīga tālruņa lietošana.

Ir pētījumi, kas pierāda, ka skolās vide ir jāpadara kontrolētāka. Ne velti izglītības iestādes ieviesa šādu liegumu, bet arī vecāku loma šajā procesā ir ļoti svarīga, TV24 raidījumā “Ziņu top” norāda Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Vanaga uzsver, ka ir pāragri spriest par aizlieguma efektivitāti, taču daudzas izglītības iestādes jau pirms likuma pieņemšanas bija noteikušas mobilo tālruņu aizliegumu visās klasēs.

Šobrīd aktīvi norisinās sarunas par mobilo tālruņu aizliegšanu arī pārējās klasēs. “Mūs ir uzrunājuši vecāki, kuri ir medicīnas jomas speciālisti, kā arī tie vecāki, kuri savā profesionālajā ikdienā risina sekas. Vecāki ir snieguši argumentētu viedokli balstoties uz pētījumiem un medicīnas ekspertu skatījumu,” skaidro Vanaga.

“Mēs atbalstām šo priekšlikumu, bet par to sarunas ir sākuma stadijā,” piebilda Vanaga.

Arī šobrīd ir skolas, kurās mobilo tālruņu lietošana ir ierobežota pilnīgi visās klasēs, jo skolotāji, piemēram, lielajās skolās saskaras ar problēmu, ka nevar saprast, kurā klasē kurš skolēns iet. Tāpat skolas ir sākušas īpašu uzmanību pievērst starpbrīžiem. Daudzviet skolotāji aicina no mājām nest galda spēles, lai bērni saturīgi pavadītu brīvo laiku.

Priekšsēdētāja aicina vecākus nepirkt bērniem jaunākos viedtālruņus, jo ir skolotāji, kuri baidās uzņemties atbildību par tik dārgām mantām.

Pēc Vanagas domām, aizliegumam jāsniedz pozitīva ietekme, jo skolēni vairāk koncentrējas, un mācību process kļūst par galveno prioritāti.

LA.LV Aptauja

Kā vērtējat liegumu līdz 6.klasei izmantot telefonu skolā?

  • Atbalstu, bērni vairāk pievēršas mācībām un savstarpējām attiecībām
  • Neatbalstu, telefonam ir arī svarīga praktiska nozīme saziņai ar vecākiem
  • Neitrāli, viss atkarīgs no tā, kā aizliegumu īsteno praksē
  • Man vienalga, mani tas nekādi neskar

Kā vēsta ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad “Fonds Mammām un tētiem” aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) ar nākamo mācību gadu noteikt viedierīču lietošanas ierobežojumus valsts skolās ne tikai 1.-6. klasē, bet arī 7.-12. klasē, aģentūru LETA informēja “Vecāku organizācijas Mammām un tētiem” vadītājas vietniece Ella Karele.

Vēstulē izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei (JV) iniciatīvas iesniedzēji klāsta, ka pusaudžu smadzenes ir īpaši jutīgas pret digitālajiem kairinājumiem, un nekontrolēta viedierīču lietošana var negatīvi ietekmēt gan emocionālo, gan intelektuālo attīstību.

“Skolās mēs arvien biežāk redzam uzmanības traucējumus, atkarības pazīmes un pieaugošu trauksmi, īpaši sociālo tīklu lietošanas kontekstā,” vērtē Aleksejevs.

Iniciatīvas autori vērtē, ka valdības lēmums liegt jaunāko klašu skolēniem izmantot viedierīces mācību procesā ir nozīmīgs solis, taču problēmas būtiski skar arī vecāko klašu audzēkņus. Iesniedzēji ierobežojumu noteikšanu arī vecāko klašu skolēniem pamato ar to, ka skolās aizvien biežāk novērojamas grūtības koncentrēties, digitālās atkarības pazīmes, sociālās izolācijas pieaugums, kā arī trauksmes un depresijas izplatība, kas saistīta ar sociālo tīklu saturu.

Kā uzsver Aleksejevs, pārmērīga ierīču lietošana pusaudžu vecumā var radīt ilgtermiņa sekas gan emocionālajā, gan intelektuālajā attīstībā.

1.– 6. klašu skolēniem skolā aizliegts lietot mobilos tālruņus – bērni jauno kārtību vērtē pretrunīgi, bet skolotāji…
Mācību iestādēs aizliegs lietot mobilos telefonus līdz 6. klasei – kā tas notiks praktiski?
“Tie, kuri nespēj sekot vielai, pārtrauc mācības!” Jaunas idejas, kā bērniem skolās iemācīt latviešu valodu
