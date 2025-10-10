“Tas ir kliedzoši, par tādas algas izmaksāšanu jāliek cietumā!” Skolotājs Kaspars publicē savu niecīgo algu un visi ir neizpratnē 2
Krista Draveniece

Krista Draveniece
19:06, 10. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Skolotāju zemās algas ir nu jau gadiem ilgi neatrisināts un sāpīgs temats. Solīt sola, pāris eiro pieliek, bet tad seko arī stundu skaita pieaugums un beigās sanāk cik garš, tik plats. Skolotājiem algas kā bija zemas, tā arī šodien tādas ir.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns – Gunta un Raitis, Vēzis – Māra un Kārlis: kāds vārds piestāv katrai zodiaka zīmei? 1
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums 9
“Latvija, Lietuva un Igaunija nopietni gatavojas masveida pilsoņu evakuācijai Krievijas agresijas dēļ,” raksta vairāki ārzemju mediji 150
Lasīt citas ziņas

To pierāda arī skolotāju vēstītais soctīklos. Vēstures skolotājs Kaspars Spunde, kurš mācību gada sākumā publiskoja savas pārdomas par krievvalodīgajiem bērniem, kuriem šobrīd jāmācās latviešu valodā, ko tie burtiski nesaprot, tagad ir publicējis savu pirmo algu. Būtu smieklīgi, ja nebūtu traģiski.

“Šodien saņēmu savu pirmo vēstures skolotāja algu par pusi septembra– 112,19 eiro. Tā ir samaksa par 2 pilnām skolas un 2 sagatavošanās dienām. Protams, pieņēmu šo izaicinājumu ne jau atalgojuma dēļ, taču ar šo vēlos vēlreiz pievērst uzmanību tam, cik nenovērtēti ir mūsu skolotāji.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Kokteilis
Kinofestivālā starp Holivudas zvaigznēm uz ekrāna pamanīts arī… Kambala! Kurš viņš slepeni filmējies?
Kokteilis
Auns – Gunta un Raitis, Vēzis – Māra un Kārlis: kāds vārds piestāv katrai zodiaka zīmei?

Faktiski, tas ir misijas darbs. Turklāt, strādājot bij. krievu skolā, kurā jāiegulda papildus laiks un enerģija, lai spētu izlauzties līdz skolēnu apziņai un uzmanībai, tu vienkārši izsmel sevi vēl uz nākamo dienu. Ar steigu ir jāpaaugstina atalgojums visiem skolotājiem, kuri strādā “kaujas” apstākļos. Ja ne citādi, tad ar algu varam motivēt skolotājus turpināt pasniegt un strādāt papildu stundas! Citādi turpinām zaudēt pedagogus, kuri pamet skolas skolēnu latviešu valodas neprasmes dēļ. Čiekurkalna pamatskolā jau -3 pedagogi,” viņš X raksta.

CSP nupat paziņoja, ka vidējā alga 2. ceturksnī bija 1808 eiro bruto izteiksmē jeb uz papīra. Gada griezumā algas 2. ceturksnī auga par 8,2%.

“Var teikt, ka šobrīd, 3. ceturksnī vidējā alga varētu būt jau ap 1830 eiro – parasti alga gada laikā aug no ceturkšņa uz ceturksni, tad drusku samazinās 1. ceturksnī, bet ilgākā laikā kāpj uz augšu.

Šogad caurmērā vidējā alga Latvijā varētu būt ap 1820 eiro, tā ir gandrīz divkāršojusies kopš 2017. gada (kad alga vidēji bija 926 eiro) un nav tālu līdz trīskāršam pieaugumam kopš 2010. gada, kad vidējā alga bija vien 632 eiro. Cenas kopš 2010. gada ir augušas par 62%,” LA.LV par šī brīža situāciju skaidro ekonomists Pēteris Strautiņš.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Es to uztvēru kā nicinājumu, pazemojumu un sodu!” Liene atmasko psihiatriskās slimnīcas vadības negodīgo lēmumu
RAKSTA REDAKTORS
“Vai tas ir daudz par tik atbildīgu darbu?” Kaspars prasa, kā lai šoferi izdzīvo ar tik niecīgu algu
RAKSTA REDAKTORS
“Absurds! Tas ir diezgan pieklājīgas amatpersonas amats ar lielu atbildību, bet atalgojums iedzen zemē!” Juriste Maija par darba sludinājumu Jelgavā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.