Skolotāju zemās algas ir nu jau gadiem ilgi neatrisināts un sāpīgs temats. Solīt sola, pāris eiro pieliek, bet tad seko arī stundu skaita pieaugums un beigās sanāk cik garš, tik plats. Skolotājiem algas kā bija zemas, tā arī šodien tādas ir.
To pierāda arī skolotāju vēstītais soctīklos. Vēstures skolotājs Kaspars Spunde, kurš mācību gada sākumā publiskoja savas pārdomas par krievvalodīgajiem bērniem, kuriem šobrīd jāmācās latviešu valodā, ko tie burtiski nesaprot, tagad ir publicējis savu pirmo algu. Būtu smieklīgi, ja nebūtu traģiski.
“Šodien saņēmu savu pirmo vēstures skolotāja algu par pusi septembra– 112,19 eiro. Tā ir samaksa par 2 pilnām skolas un 2 sagatavošanās dienām. Protams, pieņēmu šo izaicinājumu ne jau atalgojuma dēļ, taču ar šo vēlos vēlreiz pievērst uzmanību tam, cik nenovērtēti ir mūsu skolotāji.
Faktiski, tas ir misijas darbs. Turklāt, strādājot bij. krievu skolā, kurā jāiegulda papildus laiks un enerģija, lai spētu izlauzties līdz skolēnu apziņai un uzmanībai, tu vienkārši izsmel sevi vēl uz nākamo dienu. Ar steigu ir jāpaaugstina atalgojums visiem skolotājiem, kuri strādā “kaujas” apstākļos. Ja ne citādi, tad ar algu varam motivēt skolotājus turpināt pasniegt un strādāt papildu stundas! Citādi turpinām zaudēt pedagogus, kuri pamet skolas skolēnu latviešu valodas neprasmes dēļ. Čiekurkalna pamatskolā jau -3 pedagogi,” viņš X raksta.
— Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) October 10, 2025
— Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) October 10, 2025
CSP nupat paziņoja, ka vidējā alga 2. ceturksnī bija 1808 eiro bruto izteiksmē jeb uz papīra. Gada griezumā algas 2. ceturksnī auga par 8,2%.
“Var teikt, ka šobrīd, 3. ceturksnī vidējā alga varētu būt jau ap 1830 eiro – parasti alga gada laikā aug no ceturkšņa uz ceturksni, tad drusku samazinās 1. ceturksnī, bet ilgākā laikā kāpj uz augšu.
Šogad caurmērā vidējā alga Latvijā varētu būt ap 1820 eiro, tā ir gandrīz divkāršojusies kopš 2017. gada (kad alga vidēji bija 926 eiro) un nav tālu līdz trīskāršam pieaugumam kopš 2010. gada, kad vidējā alga bija vien 632 eiro. Cenas kopš 2010. gada ir augušas par 62%,” LA.LV par šī brīža situāciju skaidro ekonomists Pēteris Strautiņš.