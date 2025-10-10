Pārtikā, ūdenī – it visur. Plastmasa iekļūst nu arī kaulos: zinātnieki ceļ nopietnu trauksmi par tās ietekmi 0
Zinātnieki ir atklājuši, ka mikroplastmasa – sīkas plastmasas daļiņas, kas piesārņo okeānus, gaisu un pārtiku – ir nonākusi pat mūsu kaulos. Jaunā pētījumā, kurā apkopoti 62 zinātniskie darbi, pētnieki no Brazīlijas, Kanādas un Francijas brīdina, ka šīs daļiņas var vājināt mūsu skeletu un palielināt kaulu lūzumu risku, raksta earth.com.
Mikroplastmasa rodas, sadaloties lielākām plastmasām, piemēram, iepakojumam vai riepām, vai tā jau jau ir sīka un smalka, piemēram, kosmētikā. Mēs to ieelpojam ar gaisu, uzņemam ar ūdeni un ēdienu, un mikroplastmasa caur asinsriti nonāk dažādos ķermeņa audos, tostarp kaulos un kaulu smadzenēs, kur veidojas asins šūnas un jauni kauli.
Pētījumu vadīja Rodrigo Oliveira no Kampinasas Valsts universitātes Brazīlijā. Viņš skaidro, ka mikroplastmasa kaulos var radīt problēmas, jo tā traucē šūnu darbību, izraisa iekaisumu, paātrina šūnu novecošanos un pat maina to, kā šūnas attīstās.
Īpašas šūnas veido jaunu kaulu audus, bet citas noārda vecos. Šim procesam jābūt līdzsvarā, lai kauli paliktu stipri. Taču mikroplastmasa izjauc šo līdzsvaru. Tā var vājināt šūnas, kas veido kaulus, un aktivizēt tās, kas kaulus noārda. Rezultātā kauli kļūst trauslāki, un palielinās lūzumu risks.
Laboratorijas attēli rāda, ka mikroplastmasas daļiņas, piemēram, polistirols, uzkrājas kaulu šūnu iekšpusē. Pētījumos ar dzīvniekiem tika novērots, ka mikroplastmasa pat apturēja skeleta augšanu. Turklāt daļiņas sasniedz kaulu smadzenes, traucējot asins šūnu veidošanos un kaulu atjaunošanos.
Ar vecumu kauli dabiski kļūst vājāki, īpaši hormonālo izmaiņu dēļ. Mikroplastmasa var padarīt situāciju vēl sliktāku, jo tā rada papildu stresu šūnām. Zinātnieki norāda, ka tas var būt īpaši bīstami cilvēkiem, kuriem jau ir risks saslimt ar osteoporozi – slimību, kas padara kaulus trauslus.
Starptautiskā Osteoporozes fonda dati liecina, ka līdz 2050. gadam gūžas lūzumu skaits gandrīz dubultosies, un mikroplastmasa var būt viens no faktoriem, kas to veicina.