Ko Nostradams paredzējis 2026. gadam? Tiek piedāvāti vairāki intriģējoši pavedieni 9
Mišels Nostradams ir 16. gadsimta franču farmaceits un astrologs, kura pareģojumiem cilvēki seko līdzi joprojām, jo daudziem no tiem ir izrādījusies taisnība.
Katru gadu viņa pravietojumi tiek atsvaidzināti un pielāgoti nākamajam kalendārajam gadam.
Ko viņš sola nākamajam gadam?
Īsā atbilde: Nostradams tieši nepiemin 2026. gadu.
Izvērstā atbilde: 2026. gads piedāvā vairākus intriģējošus pavedienus, tostarp ievērojamu pilno Saules aptumsumu Eiropā – pirmo 27 gadu laikā.
Tas ir devis Nostradama sekotājiem pamatu saistīt noteiktas četrrindes ar gaidāmo gadu. Ko pravietojumi var (vai nevar) atklāt par 2026. gadu, apraksta Sky Hidtory.
“Septiņi mēneši, liels karš
Septiņi mēneši liels karš,
ļaudis miruši ļaunuma dēļ,
Ruāna, Evrē karalim neizdosies.”
Šī četrrinde tiek aktualizēta ikreiz, kad Eiropā briest konflikts. Ņemot vērā pašreizējo spriedzi starp Krieviju un Ukrainu, entuziasti to uzskata par zīmīgu 2026. gadam. Tomēr teksts nesatur tiešu norādi uz 2026. gadu, un minētās vietas (Ruāna un Evrē) attiecas uz 16. gadsimta Francijas ģeogrāfiju. Tas gan neliedz interpretētājiem saskatīt saikni ar nākamo gadu.
Daži Nostradama sekotāji izmanto numeroloģiju, apgalvojot, ka četrrindes ar numuru “26” attiecas uz 2026. gadu. Lai gan šāda pieeja nav balstīta tekstā, divas šādas četrrindes bijušas I:26 (Leoni tulkojums): “Lielais bišu bars celsies… naktī slazds…” Daži saskata bites kā politisku simbolu (piemēram, Napoleons tās izmantoja kā imperiālu emblēmu), velkot paralēles ar mūsdienu politiskām figūrām, piemēram, Donaldu Trampu vai Vladimiru Putinu.
2026. gada pilnais Saules aptumsums Eiropā ir rosinājis lasītājus meklēt Nostradamus tekstos norādes uz “aptumšotu sauli” vai “debesu uguni”. Viņa darbos ir atrodami vispārīgi debesu motīvi – aptumšoti mēneši, planētas retrogradā kustībā, uguns no debesīm –, taču tie ir tipiski renesanses astroloģijai un nav piesaistīti konkrētiem gadiem, taču mūsdienu interpretētāji tos labprāt uztver kā mājienu uz kosmiskām vai ģeopolitiskām katastrofām.
Horoskopi, pareģojumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies šim stāstam ar vieglu smaidu!