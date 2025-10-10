Foto: zupamress.com/SCANPIX/LETA

“Es atsakos ticēt, ka tā ir viņa!” Fani satraukti par iemīļotās aktrises Mendijas Mūras jauno izskatu 0

15:33, 10. oktobris 2025
Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma no publiskās telpas aktrise un dziedātāja Mendija Mūra (Mandy Moore) atgriezusies uz sarkanā paklāja ar šķietami pārsteidzoši jaunu izskatu, raksta ārzemju mediji.

Aktrise 26. septembrī piedalījās “Step Up 2025 Inspiration Awards” pasākumā Losandželosā, Skirball Kultūras centrā. Viņa pozēja fotogrāfiem baltā zīda blūzē, melnos mini svārkos un kurpēm ar smailu purngalu.

“This Is Us” (“Tas esmu es”) zvaigzne izvēlējās spilgti sarkanu lūpu krāsu.

Tomēr uzmanības centrā nenonāca viņas tērps. Sociālajos tīklos fani ātri pauda šoku par fotogrāfijām, norādot, ka Mendija izskatoties “pavisam citādāk nekā agrāk.”

“Es tiešām esmu apjucis,” rakstīja kāds lietotājs platformā X (Twitter). “Es nevaru saprast, kā šī var būt tā pati persona. Mendija Mūra bija tik dabīgi skaista — kāpēc vajadzēja veikt tik daudz izmaiņu, ka viņu vairs nevar atpazīt?”

“Atvainojiet, bet vai vēl kāds pēdējā laikā ir redzējis Mendiju Mūru? Tā taču nav seja, ar kuru viņa piedzima!” jokoja cits.

“Es joprojām esmu šokā, ka šī persona ir Mendija Mūra,” piebilda kāds trešais, kamēr cits piekrita: “Kas pie velna noticis ar Mendiju Mūru? Vai tā vispār ir viņa?”

Ekrānuzņēmums no boredpanda.com.
