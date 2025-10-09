“Kādā sakarā?” Radio Skonto ikrudens akcija sākusies ar kuriozu – sazvanītā kundze sadusmojas 2
Jau atkal sākusies Radio Skontu rudens akcija – spēle “Mans mīļākais radio ir radio Skonto”. Šoruden atslēgas vārdu spēles uzvarētājs saņems jaunu Hyundai i20 no Skandi Motors.
Radio dīdžeji visā spēles periodā zvanīs uz nejauši izvēlētiem Latvijas Republikā eksistējošiem mobilajiem un fiksētajiem tālruņa numuriem dažādos laikos un no dažādiem telefona numuriem. Pirmie pieci cilvēki, kuri uz dīdžeja zvanu skaidri un nekavējoties atbildēs ar šādiem vārdiem precīzā to secībā: “Mans mīļākais radio ir RADIO SKONTO!” vai “Mans mīļākais radio RADIO SKONTO!”, iekļūs spēles finālā.
Šajās dienās jau veikti pirmie zvani un piedzīvots kuriozs.
Raidījuma vadītāja Elita Marga sazvanījusi kādu kundzi un paziņojusi, ka zvana no radio. Sieviete sadusmojusies un jautājusi, kādā sakarā viņai tiek zvanīts.
“Kā tad, noteikti, jā, jā,” kundze neticīgi pateikusi un pārtraukusi telefona sarunu, kurā, iespējams, varēja laimēt jaunu auto.
Radio Skonto šo video publicējuši soctīklos, piebilstot: “Piesardzība ir svarīga! Neuzķerties uz krāpniekiem, labāk atgādini viņiem, ka “Mans mīļākais radio ir radio Skonto.””
