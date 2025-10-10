Degvielas pietika vien piecām minūtēm: “Ryanair” gaisā gandrīz beidzas degviela, pasažieriem trauma lidot 0
Uzsākta izmeklēšana pēc tam, kad “Ryanair” reiss bija tikai sešu minūšu attālumā no pilnīgas degvielas izsīkšanas gaisā, vēsta britu medijs “Daily Mail”.
Lidmašīna 3. oktobrī devās uz Glazgovas Prestvikas lidostu no Pizas (Itālijā), taču izsludināja ārkārtas situāciju “fuel mayday” un veica piespiedu nosēšanos Mančestrā.
Notikums risinājās laikā, kad vētra “Amy” ar vēja brāzmām līdz 160 km/h radīja plašus traucējumus satiksmē visā Apvienotajā Karalistē. Lidojuma apkalpe izsūtīja “7700 squawk” kodu, kas apzīmē vispārēju ārkārtas situāciju.
Reisu, ko “Ryanair” vārdā veica “Malta Air”, sākotnēji mēģināja nosēdināt Prestvikas lidostā, taču vairākkārt neveiksmīgi. Pēc tam tika mēģināts piezemēties Edinburgas lidostā, taču arī tas neizdevās.
Tad lidmašīna novirzījās uz Mančestru, kur piezemējās droši, gandrīz divas stundas pēc pirmā neveiksmīgā mēģinājuma Prestvikā.
Pēc ziņām, lidmašīna piezemējās ar tikai 220 kilogramiem degvielas, kas ir pietiekami vien piecu līdz sešu minūšu lidojumam. Šis daudzums atbilst minimālajai drošības rezervei, zem kuras lidaparātam vairs nav droši atrasties gaisā.
Viens no pasažieriem, Aleksandrs Marči, kurš galamērķī nonāca ar desmit stundu kavēšanos, laikrakstam “Ayr Advertiser” pastāstīja: “Mēs no Pizas izlidojām vēlu, jo tur bija vispārējs streiks un protestētāji bija iekļuvuši uz skrejceļa. Bījām nobažījušies, ka līdz Prestvikai netiksim pirms vētras sākuma.
Viss bija labi, līdz sākām nosēšanos. Lidmašīna riņķoja vairākas reizes, pirms mēģināja piezemēties, bet tūlīt pēc tam strauji pacēlās atpakaļ.
Mums teica, ka mēģināsim vēl vienu reizi, un, ja tas neizdosies, lidosim uz Mančestru. Otrajā reizē bija ļoti spēcīgas gaisa bedres, mēs gandrīz pieskārāmies skrejceļam, bet pēdējā brīdī lidmašīna atkal strauji pacēlās.
Tikai pēc piezemēšanās Mančestrā sapratām, cik bīstama bija situācija — degviela bija gandrīz beigusies. Cilvēki bija acīmredzami atviegloti, bet arī satriekti — neviens nevēlējās tuvākajā laikā atkal lidot.”
Eksperti norāda, ka “Boeing 737-800” tipa lidmašīnai degvielas rezerve nedrīkst būt mazāka par 30 minūšu lidojuma laiku.
Ryanair pārstāvis laikrakstam “Daily Mail” sacīja: “Ryanair par šo gadījumu informēja attiecīgās iestādes piektdien, 3. oktobrī. Tā kā notiek izmeklēšana, ar kuru pilnībā sadarbojamies, šobrīd papildu komentārus nesniegsim.”