Ķīpsalas lokālplānojums rada bīstamu precedentu kultūras mantojuma aizsardzībā – apkaimes biedrība vēršas ministrijā
Ķīpsalas apkaimes biedrība ir vērsusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, apstrīdot Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojumu. Biedrība norāda uz būtiskiem plānošanas un kultūras mantojuma aizsardzības likumu pārkāpumiem, kas radīti, neņemot vērā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) kritiskos atzinumus.
Pēc gadiem ilgušā lokālplānojuma izstrādes procesa ticis izdarīts liels spiediens to apstiprināt vēl iepriekšējā domes sasaukumā, pamatojot to ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) attīstības nepieciešamību. Biedrības ieskatā pārkāpumi pieminekļa teritorijā vairāk kalpo privāto attīstītāju, nevis universitātes interesēm.
Bīstams precedents kultūras mantojuma aizsardzībā
Lai gan RTU lokālplānojums tapis piecus gadus, tikai dažus mēnešus pirms lokālplānojuma apstiprināšanas RTU prezentējusi savu ilgtermiņa Telpiskās attīstības vīziju. Šis dokuments, ko kultūras mantojuma sargi bija prasījuši jau gadiem, izgaismoja iepriekš apzināti slēptu milzīgu negatīvu ietekmi uz Ķīpsalas vēsturisko daļu.
NKMP savā atzinumā secināja, ka “Lokālplānojuma teritorijā plānotā apbūve varētu būtiski ietekmēt Ķīpsalas kultūrvēsturiskās vides telpiskās struktūras.” Vienā no vairākiem saskaņošanas nosacījumiem, kas nav tikuši ievēroti NKMP nosaka: “Lai ar potenciālajām būvēm nepazaudētu Ķīpsalas unikalitāti, nav vēlama lielu, vienlaida būvapjomu, kas negatīvi ietekmē vēsturisko pilsētvidi, izvietošana.” Pārkāpjot Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu, kas uzdod par pienākumu ievērot NKMP un UNESCO LNK prasības, tiek radīts bīstams precedents kultūras mantojuma aizsardzībā.
Lokālplānojuma teritorija atrodas UNESCO uzraudzītajā Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā un daļēji pārklājas ar pilsētbūvniecības pieminekli “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve”. Tuvākais piemērs Ķīpsalai ir Kuldīgas vēsturiskā centra apbūve, kas ir apbūves raksturā līdzīga un arī atrodas UNESCO aizsardzībā. Taču nav iedomājama jauna, intensīva 5-6 stāvu apbūve starp Ventu un Kuldīgas Rātslaukumu.
RTU vai attīstītāju intereses?
Biedrība atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) attīstību un ir piedalījusies diskusijās, piedāvājot konstruktīvus risinājumus, no kuriem daži pat iekļauti universitātes attīstības vīzijā. Tomēr, biedrība uzstāj, ka RTU attīstībai nevajadzētu notikt uz kultūras mantojuma saglabāšanas rēķina.
RTU stratēģija paredz telpu trīskāršošanu, tajā skaitā intensīvu apbūvi līdz pat 6 stāvu augstumam arī kultūras pieminekļa teritorijā. Biedrība veikusi aptuvenus aprēķinus, ka, ievērojot pieminekļa teritorijām noteiktos apbūves parametrus, RTU šaurajā zemes strēlē uz ziemeļiem no Ķīpsalas halles zaudētu mazāk nekā 1% no plānotās kopējās telpu platības.
Tikmēr viens no strīdus teritorijas zemju īpašniekiem, SIA “RL Grupa”, RTU attīstības aizsegā tiek pie iespējas izbūvēt dienesta viesnīcas 3–4 reizes lielākā intensitātē nekā tas būtu atļauts pārējā vēsturiskajā Ķīpsalas daļā. Daudz piesauktā ietekme uz RTU attīstību arī ir pārspīlēta, jo saskaņā ar jauno lokālplānojumu ārpus pieminekļa teritorijas dienesta viesnīcu platības var vismaz trīskāršot.
Biedrība uzsver, ka kultūras mantojums ir nacionāla vērtība, kuru nedrīkst pakļaut šaurām ekonomiskām interesēm.
Apstrīdēšana – tikai kultūras mantojuma teritorijā
Tā kā Ķīpsalas apkaimes biedrība neredz citu veidu, kā nodrošināt likumīgu un sabalansētu attīstību Ķīpsalā, biedrība vērsusies Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, lai apstrīdētu lokālplānojumu. Vienlaicīgi, apzinoties lokālplānojuma nozīmību un tā izstrādes ilgumu (vairāk nekā pieci gadi), Ķīpsalas apkaimes biedrība apstrīd tikai to lokālplānojuma daļu, kas attiecas uz pilsētbūvniecības pieminekli “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve”, t.i., teritoriju uz ziemeļiem no Ķīpsalas halles. Biedrība ir pārliecināta, ka šo prasību ievērošana pie sarūkoša studentu skaita neatstās nekādu negatīvu ietekmi uz RTU attīstību, radīs patīkamāku dzīves, darba, studiju vidi rīdziniekiem un pilsētas viesiem, un ne mazāk svarīgi – novērsīs bīstamu precedentu kultūras mantojuma aizsardzībā.