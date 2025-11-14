IZM piedāvā jaunu pedagogu algu pieauguma grafiku, bet partneri to vērtē kā nepieņemamu – kas tam vainas? 0
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piedāvā pedagogu darba samaksas pieaugumu sasaistīt ar minimālo mēnešalgu, par tam nepieciešamo finansējumu ik gadu lemt budžeta sagatavošanas procesā un papildu naudu pedagogu maciņos nodrošināt ar 1. septembri, nevis ar 1. janvāri kā līdz šim.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) piedāvāto jau novērtējusi kā “kategoriski nepieņemamu”.
Gada sākumā atbilstoši valdībā pirms diviem gadiem apstiprinātajam grafikam pedagogu darba alga pieauga par 2,6%. Tas ir par 5,9 procentpunktiem mazāk, nekā sākotnēji plānots. Esošais pieauguma grafiks ir spēkā līdz šī gada beigām, taču pusotru mēnesi pirms 2026. gada sākuma joprojām nav skaidrības par pedagogu atalgojumu nākamgad.
LIZDA un IZM sarunas, kurām bija jānoslēdzas līdz 14. novembrim, turpināsies. IZM solīja arodbiedrībai līdz piektdienai iesniegt aprēķinus savam piedāvājumam, jo to neapmierināja arodbiedrības sagatavotie priekšlikumi.
IZM piektdien pēcpusdienā izplatīja paziņojumu, ka piedāvā pedagogu darba samaksas pieaugumu sasaistīt ar valstī noteikto minimālo mēnešalgu. Zemākās algas likmes pieauguma grafikā mēnešalgas izmaiņas noteiktu ik gadu, sākot no 2027. gada 1. septembra.
Ministrija norāda, ka algu pieaugums 2026. gadā netiek plānots visā publiskajā sektorā, ņemot vērā drošības prioritātes valsts budžetā un plānoto finanšu līdzekļu taupīšanu. Arī IZM piedāvājumā pedagogu zemākās mēnešalgas pieaugums nākamgad nav paredzēts.
Tāpat pedagogu darba samaksas pieaugumu IZM turpmāk rosina plānot no kārtējā gada 1. septembra, nevis no 1. janvāra kā līdz šim. Tādējādi tiktu salāgotas izmaiņas pedagogu mēnešalgas likmē, ņemot vērā mācību darba organizācijas iespējas, izmaiņas skolēnu skaitā un struktūrā, skaidro ministrija.
Lēmumus par finansējuma piešķiršanu grafikā paredzētajam atalgojuma pieaugumam pieņems, izstrādājot turpmāko gadu budžetus. Par konkrētu finansējuma pieaugumu grafika īstenošanai lēmumus pieņems nākamā Saeima un valdība, ņemot vērā, ka 2026. gada oktobrī plānotas 15. Saeimas vēlēšanas, norāda IZM.
IZM sagatavotais pedagogu darba samaksas grafika pieauguma piedāvājums aptver visas pedagogu grupas, tostarp pirmsskolas, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās izglītības un interešu izglītības pedagogus, kā arī akadēmisko personālu.
IZM sagatavoto darba samaksas pieauguma grafika rīkojumu sola “tuvākajā laikā” iesniegt publiskajai apspriešanai, lai tas tiktu virzīts valdībā apstiprināšanai līdz šā gada beigām.
Savukārt LIZDA piedāvājumu sākotnēji vērtē kā “kategoriski nepieņemamu”. Tās vadītāja Inga Vanaga sarunā ar aģentūru LETA norādīja, ka piedāvājums paredz zemākās darba algas likmes pieaugumu tikai par nepilniem 5%, turklāt no septembra, nevis gada sākumā. Pēc viņas teiktā, tas nozīmē, ka zemākās algas likmes kāpuma nebūs gandrīz divus gadus, ņemot vērā, ka arī pēdējais grafika solis šogad netika izpildīts pilnā apmērā.
“Kā viņi var cerēt uz visa šī fona, ka pedagogi nāks un paliks [nozarē], ja nākamo zemākās algas likmes kāpumu sola pēc vairāk nekā pusotra gada?” vaicāja Vanaga.
Nākamā IZM un LIZDA tikšanās plānota pēc svētku brīvdienām, 19. novembrī.
2025./2026. mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs 32% pedagogu saņem zemāko darba stundas likmi, bet vidējā mēnešalga sasniedz 1941 eiro, kas ir par 24% vairāk nekā pedagogu zemākā algas likme, liecina IZM sniegtā informācija.
Ministrija lēš, ka turpmākajos gados vidējā mēnešalga būs par 25% lielāka nekā zemākā algas likme, ieviešot pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli “Programma skolā”. No 2026. gada budžetā paredzēts “būtisks pieaugums” pedagogu algu fondam “Programma skolā” ieviešanai.