#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmums no LTV ziņu sižeta

Kļūst skaidrāks, kas slēpjas aiz nežēlīgas jaunieša slepkavības Lietuvā 1

LA.LV
21:02, 28. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Augusta sākumā ziņojām par nežēlīgu slepkavību, kas satricināja Lietuvu – 15 gadus veca pusaudža līķis ar vardarbības pazīmēm tika atrasts atkritumu konteinerā Viļņā. Mediji ziņoja, ka upuris un aizdomās turētais mācījušies vienā skolā.

Reklāma
Reklāma
Vēstījums no viņpasaules: 12 veidi kā gari cenšas ar jums sazināties
Veselam
Augsts asinsspiediens? 9 augi un garšvielas, kas dabiski palīdz to mazināt
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Lasīt citas ziņas

Kā vēsta Lietuvas medijs “lrytas.lt“, vecāki, kas runājuši ar medijiem, pastāstīja, ka viņu bērni mācījušies vienā klasē ar nogalināto pusaudzi un viņa slepkavībā aizdomās turēto vienaudzi. Pēc viņu teiktā, traģēdijas apstākļi jau kļūst diezgan skaidri. Lai gan bērnu stāsti par notikumiem nedaudz atšķiras, tie joprojām veido kopējo ainu.

Vecāki uzsvēra, ka emocijas ir nedaudz nomierinājušās, un bērni sākuši skaidrāk formulēt savas domas. No viņu stāstiem izriet versija, ka pusaudzis, iespējams, cietis no apcelšanas un izvēlējās galējo risinājumu, lai izbēgtu no šāda veida grūtībām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Satiksmes ministrs dalās būtiskos jaunumos: “Ja vēlēsimies, varēsim izmantot šo iespēju”
“Es devu tev sieru ar…” Roberto Meloni Sardīnijā baro latviešus ar ES aizliegtu produktu
Rudens jau tepat aiz stūra! Tuvojas brīdis, kad pieaugs maksa par siltumenerģiju Rīgā

Šie apsvērumi, pēc intervējamo teiktā, liek domāt, ka traģēdija nebija pilnīgi spontāna – tā, visticamāk, tika sagatavota iepriekš.

Ceturtdien Viļņas pilsētas apgabaltiesa uz diviem mēnešiem pagarināja aizdomās turētā apcietinājuma termiņu.

Aizdomās turētais – klasesbiedrs

Pusaudzi nogalināt un, mēģinot noslēpt noziegumu, sadalīt viņa ķermeni daļās, varēja viņa klasesbiedrs, lai slēptu noziegumu. “Nevar saprast, kā un kāpēc tas notika, jo viņi abi bija klusi bērni. Mans dēls, uzzinot par notikušo, teica, ka neviens nebūtu iedomājies, ka aizdomās turamais varētu nogalināt kādu. Turklāt slepkava un upuris bija tuvi draugi – kopā gāja uz veikaliem, nometnēm, spēlēja šaha turnīros,” atklāja kāda sieviete.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Lietuvu satricinājusi nežēlīga slepkavība – vienaudža nogalināšanā aizturēts 15 gadus vecs pusaudzis
Remontdarbi Jūrmalā beidzas ar šausminošu slepkavību – līķis apgānīts mežā
Nogalināja divus cilvēkus un pēc tam aizdedzināja māju. Šausmu stāsts no Dobeles
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.