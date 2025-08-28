Kļūst skaidrāks, kas slēpjas aiz nežēlīgas jaunieša slepkavības Lietuvā 1
Augusta sākumā ziņojām par nežēlīgu slepkavību, kas satricināja Lietuvu – 15 gadus veca pusaudža līķis ar vardarbības pazīmēm tika atrasts atkritumu konteinerā Viļņā. Mediji ziņoja, ka upuris un aizdomās turētais mācījušies vienā skolā.
Kā vēsta Lietuvas medijs “lrytas.lt“, vecāki, kas runājuši ar medijiem, pastāstīja, ka viņu bērni mācījušies vienā klasē ar nogalināto pusaudzi un viņa slepkavībā aizdomās turēto vienaudzi. Pēc viņu teiktā, traģēdijas apstākļi jau kļūst diezgan skaidri. Lai gan bērnu stāsti par notikumiem nedaudz atšķiras, tie joprojām veido kopējo ainu.
Vecāki uzsvēra, ka emocijas ir nedaudz nomierinājušās, un bērni sākuši skaidrāk formulēt savas domas. No viņu stāstiem izriet versija, ka pusaudzis, iespējams, cietis no apcelšanas un izvēlējās galējo risinājumu, lai izbēgtu no šāda veida grūtībām.
Šie apsvērumi, pēc intervējamo teiktā, liek domāt, ka traģēdija nebija pilnīgi spontāna – tā, visticamāk, tika sagatavota iepriekš.
Ceturtdien Viļņas pilsētas apgabaltiesa uz diviem mēnešiem pagarināja aizdomās turētā apcietinājuma termiņu.
Aizdomās turētais – klasesbiedrs
Pusaudzi nogalināt un, mēģinot noslēpt noziegumu, sadalīt viņa ķermeni daļās, varēja viņa klasesbiedrs, lai slēptu noziegumu. “Nevar saprast, kā un kāpēc tas notika, jo viņi abi bija klusi bērni. Mans dēls, uzzinot par notikušo, teica, ka neviens nebūtu iedomājies, ka aizdomās turamais varētu nogalināt kādu. Turklāt slepkava un upuris bija tuvi draugi – kopā gāja uz veikaliem, nometnēm, spēlēja šaha turnīros,” atklāja kāda sieviete.