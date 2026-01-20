Kļuvis zināms, cik pelna jauns “Re:Čekists” – norūdītajiem likmes ir augstākas 0

Jānis Riņķis, pētnieciskās aģentūras “Wall Media Group” žurnālists, soctīklos dalījies ar visai interesantu atziņu, proti, viņš piefiksējis kādu sludinājumu, no kura var noprast atbildi uz jautājumu, kas, iespējams, interesē daudzus: cik lielu algu saņem pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” darbinieki.

Jānis raksta: “KĻUVIS ZINĀMS, CIK PELNA “RE:ČEKISTS”!

Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs “Re:Baltica” nesen publicējis sludinājumu, kurā informē, ka “faktu pārbaudītāju komanda meklē kolēģi, lai kliedētu dezinformācijas miglu, atmaskotu melus un jums piegādātu vēl vairāk patiesu faktu.”

No šī sludinājuma tad arī kļuvusi zināma minimālā summa, ko nopelna tā dēvētais “Re:Čekists”, uzsākot savas darba gaitas redakcijā.

Izrādās, ka, pārbaudot faktus LŽA “Gada redaktora” vadībā, iesācējs var nopelnīt pat 1250 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Tā vismaz topošajiem pretendentiem sola šis sludinājums.

Tiesa, amata pretendentiem ir arī noteiktas prasības. To starpā iepriekšēja pieredze žurnālistikā, spēja strādāt patstāvīgi un labas krievu valodas zināšanas (ieskaitot prasmi rakstīt krievu valodā), jo darba uzdevumos ietilpšot Krievijas propagandas pētīšana.

Pretendenti var pieteikties līdz 26. janvārim, sūtot savus CV un motivācijas vēstules uz adresi [email protected] un adresējot tās Evitai Puriņai.

P.S. Sabiedrība noteikti priecātos uzzināt – cik ar šo rūpalu var nopelnīt pēc pārbaudes laika beigām, kā arī to, cik pelna gadu gaitā norūdīts “Re:Čekists”? Cerēsim, ka “Re:Baltica”, veicot rūpīgu faktu pārbaudi, darīs sabiedrībai zināmu arī to…”

SAISTĪTIE RAKSTI
“Zvana man no Re:Baltica kantora, kur raksta, ko grib!” Liāna Langa publisko saraksti ar žurnālistu
Kremļa fonds turpina slepus apmaksāt advokātus Latvijas prokremliskajiem darboņiem – zināmi arī konkrēti uzvārdi
“Tā ir vēršanās pret brīvu presi un neatkarīgu žurnālistiku!” Mediji ceļ trauksmi saistībā ar KNAB pieprasījumiem priekšvēlēšanu laikā
