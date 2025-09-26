“Zvana man no Re:Baltica kantora, kur raksta, ko grib!” Liāna Langa publisko saraksti ar žurnālistu 0

12:19, 26. septembris 2025
Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica publicējuši rakstu, kur izsvēra Liānas Langas izteikumus, nosaucot tos par neprecīziem.

Viņi raksta: “Rīgas Domes deputāte Liāna Langa no Nacionālās apvienības pauž, ka Tallinā “tiek izbeigts” bijušais Krievu teātris (tagad Sidalinnas teātris). Tā nav taisnība. Teātrim samazināts valsts finansējums, taču tas turpina darboties.

Langa 19. septembrī platformā X pārpublicēja video krievu valodā par to, ka pēc valsts finansējuma samazinājuma teātri nācies pamest astoņiem aktieriem un 17 administratīvajiem darbiniekiem. Tas notika, jo valsts samazināja teātra finansējumu par 400 tūkstošiem eiro jeb 15,5 %. Langa video piesaka vārdiem “Krievu teātris Tallinā tiek izbeigts”.”

Foto: Ekrānuzņēmums no Re:baltica

Liāna Langa gana atbildi parādā nepaliek un norāda, ka šeit ir valodas nianses, ko Re:Baltica nav sapratusi.

“Zvanīja žurnālists Siliņš no šī kantora, kas nav atvainojies par Azov nomelnošanu. Un, izrādās, žurnālists pat nesaprata atšķirību starp “izbeigts” un “tiek izbeigts,” raksta mērķtiecīgi, ko grib. Publiskoju saraksti. Vairāk man nerakstiet un nezvaniet, – sadarbības nebūs!”

