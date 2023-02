Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Svarīga ziņa avīzēs pirms 100 gadiem – Vējiņš nodibinājis kultūrputnu audzētavu Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Darba Balss”

Kārļi (Cēsu apr.). Kultūrputnu audzētava “Veļķu” mājā. Apmēram 2 verstes no Ieriķu stacijas agrākais lauksaimniecības statistikas vadītājs Turkestānas apgabalā R. Vējiņš nodibinājis kultūrputnu audzētavu un olu izplatīšanas punktu, kāds laikam būs pirmais no tamlīdzīgiem uzņēmumiem Latvijā. Ievērojot putnkopības lielo nozīmi nākotnē priekš mūsu sīksaimniecībām, šāda punkta nodibināšana tikai apsveicama un ieteicams katram iegādāties no turienes īstos sugas putnus (vistas, zosis), piemērotus mūsu apstākļiem un klimatam.