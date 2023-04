Ilustratīvs attēls Foto: Ivars Soikāns/LETA

Avīzes pirms 100 gadiem, 1923. gada 4. aprīlis. Vēsturiskais “Lamki” kalns un baltais krīts Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jaunākās Ziņas

Borne. Vēsturiskais kalns un baltais krīts. 14 verstis no Krāslavas atrodas vēsturiskais senču kalns “Lamki” pie Lamku mājām. Kalnā, pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem, bijuse koka pils. Bet tā esot kalnā nogrimuse. Kalns ne visai liels, apaudzis ar mežu. Vēl sastopami daži parka kociņi, kā arī dažas pils drupas. Tas liecina, ka pate pils laikam nodeguse. Apmēram 100 gadus atpakaļ kalna noslīpuma malā esot bijis ezers, no kura pa apakšzemi pastāvējuse ala uz pili.

Tagad ezers ir galīgi aizaudzis un pārvērties par sūnu purvu. 15 verstis no Krāslavas atrodas Rožlauku ezers, kurā iestiepjas no Varnoviču puses maza pussaliņa (apmēram 300 kvadrātmetru). Saliņas virskārta sastāv no gluži balta krīta (apmēram 3–4 metri bieza kārta). Pirms kara baltais krīts lietots trauku izgatavošanai un citām vajadzībām. Pavasaros pussaliņa pārplūst un izmirkušais krīts piedod tai pienveidīgu izskatu.