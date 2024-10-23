Kokogles dārzā? 4 negaidīti triki, kas pārsteigs pat pieredzējušos dārzniekus 0
Lielākā daļa no mums saista kokogles ar piknikiem un smaržīgiem bārbekjū. Taču pieredzējuši dārznieki zina, ka pareizās ogles var būt īsts burvju līdzeklis jūsu dārzā. Eksperte skaidro, ka kokogles uzlabo augsnes struktūru, palīdz saglabāt mitrumu, uztur barības vielas un pat cīnās ar nepatīkamām smakām kompostā.
Kāda veida ogles var izmantot dārzā?
Svarīgi atšķirt grilla kokogles no tām, kas piemērotas augiem. Grila briketes satur ķīmiskas piedevas un piemaisījumus, tāpēc tās nav piemērotas augsnei. Savukārt bioogles, vienreizējas kokogles, to pelni un pat aktīvā ogle var būt lielisks palīgs dārzā.
Vienreizējas ogles ir 100% tīras kokogles bez toksiskiem piemaisījumiem. Tās uzlabo augsnes struktūru un saglabā slāpekli.
Pelni no vienreizējām oglēm ir bagāti ar kāliju, kalciju, magniju un citiem mikroelementiem. Tos jālieto uzmanīgi, jo tie palielina augsnes pH.
Aktīvā ogle ir porains pulveris, kas absorbē lieko mitrumu, toksīnus un nepatīkamas smakas.
1. Pievieno augsnei
Ogles padara zemi brīvāku un elpojošāku. Tās darbojas kā sūklis – saglabā ūdeni un barības vielas, pakāpeniski nododot tās augiem. Turklāt ogles palīdz neitralizēt augsnes skābumu un uzlabo augšanas apstākļus.
2. Paātrina kompostēšanu
Dažas saujas sasmalcinātu ogļu komposta kaudzē var darīt brīnumus. Tās paātrina organisko vielu sadalīšanos, rada vidi labvēlīgiem mikrobiem un absorbē nepatīkamas smakas.
3. Izmantojiet iekštelpu augiem
Ielieciet apmēram divu centimetru biezu aktīvās ogles slāni podu apakšā, tas ļauj ūdenim brīvi aiztecēt, pasargā saknes no slimībām un palīdz augiem uzņemt tikai vajadzīgās barības vielas. Padoms: ielieciet ogļu gabalu arī ziedu vāzē, ūdens ilgāk paliks svaigs, un grieztie ziedi priecēs daudz ilgāk.
4. Izmantojiet kā mulču
Sasmalcinātas ogles var izkaisīt dobēs. Tās kavē nezāļu augšanu, saglabā mitrumu un barības vielas, novēršot to izskalošanos.
Ogles jāizmanto ar izpratni par augsnes vajadzībām. Tāpat kā mēslojums, tās nav universāls līdzeklis un ne visām zemēm būs piemērotas. Viena rūpīga bioogļu apstrāde ik pēc dažiem gadiem var dot ilgstošu efektu. Pelni vislabāk der augiem, kas labi aug neitrālās vai sārmainās augsnēs.
Kokogles dārzā ir vienkāršs un videi draudzīgs veids, kā uzlabot augu stāvokli, palielināt ražu un samazināt atkritumus. Pievienojiet tās kompostam vai augsnei, lai redzētu atšķirību.