12. septembrī Rīgā jau trešo gadu pēc kārtas norisināsies īpašs pasākums – Karaliskā korgiju pastaiga, kurā korgiji un to saimnieki vienosies cieņas apliecinājumā Lielbritānijas karalienei Elizabetei II. Šogad pasākums papildināts arī ar īstu britu tējas pikniku parkā un talantīgās dziedātājas un suņu drauga Emilijas uzstāšanos. Ievēro – mainīta tikšanās vieta!
Korgiju pastaiga sāksies Bastejkalnā, kur zem skaistas ziedu arkas notiks sunīšu svinīgā saskaitīšana un tradicionālā kopīgā fotografēšanās. Pēc tam pastaigas dalībnieki dosies uz Kronvalda parku, kur šogad norisināsies britu stilā ieturēts tējas pikniks ar talantīgās dziedātājas un lielu suņu draugu Emilijas muzikālu priekšnesumu.
Piknika atklāšanas vārdus teiks jaunā Apvienotās Karalistes vēstniece Latvijā Ketija Līča, simboliski turpinot iepriekšējā vēstnieka Pola Bramela aizsākto sirsnīgo tradīciju sagaidīt korgiju pulku. Padomus sniegs kinologs, un būs skatāmi mazo pūkdupšu triki.
grozu, sedziņu, cepumu kārbu vai marmelādes maizīšu sainīti, kā arī senatnīgu tasīti, kas kalpos par šī piknika un karalienes Elizabetes II piemiņas simbolu.
Karaliskā korgiju pastaiga jau kļuvusi par tradīciju, kas pulcē gan korgiju mīļotājus, gan vienkārši smaidīgus līdzjutējus. Pērn tika saskaitīti 194 korgiji, padarot pasākumu par vienu no suņu mīļotāju gada gaidītākajiem notikumiem!
Karaliskā korgiju pastaiga aizsākās 2023. gadā kā sirsnīgs un sabiedriski iedvesmojošs notikums, kas godina karalienes Elizabetes II mantojumu un viņas īpašo saikni ar korgiju šķirni un simbolizē britu un latviešu tautu draudzību.
Tas ir laiks, ko 100% velti savam sunim. Mēs vēlamies likt aizdomāties par to, cik laimīgs ir tavs suns. Kā teiktu Mazais Princis – tu esi atbildīgs par to, ko esi pieradinājis,” atgādina pastaigas organizatore Gerda un viņas mīlulis korgijs Floki.
Pastaigā aicināti piedalīties gan Velsas pembroki, gan kardigani, kā arī interesenti bez suņiem, kuri vēlas izjust kopības sajūtu un godināt karalienes piemiņu. Korgijus ar uzvedības problēmām, citu šķirņu suņus, kā arī korgiju meitenes meklēšanās periodā organizatori lūdz atstāt mājās, lai nodrošinātu mierīgu un kontrolētu pasākuma gaisotni.
Korgiju pastaigas norises informācija
Piektdiena, 12. septembris
Pulcēšanās no plkst. 17:45, pastaigas sākums plkst. 18:00
Pulcēšanās vieta – Bastejkalns, Mīlas tiltiņš.
Maršruts: Brīvības piemineklis → Esplanāde → Lielbritānijas vēstniecība (kopbilde) → Kronvalda parks.