Kremlis gatavojas pieņemt ekstrēmu lēmumu: tas mainīs dzīvi miljoniem cilvēku 0
Kremlis gatavojas pieņemt ekstrēmu lēmumu, kas ļoti smagi skars viņus pašus, ziņo Dialog.ua, atsaucoties uz ārzemju medijos publicētajām ziņām.
Maskava nopietni apsver pievienotā vērtības nodokļa (PVN) palielināšanu no 20% līdz 22% pirmo reizi kopš 2019. gada, ziņo Reuters un The Bell. Lēmumu plāno pieņemt jau septembra beigās, vienlaikus iesniedzot nākamā gada budžeta projektu.
Avoti norāda, ka Krievijas valdībai vienkārši nav alternatīvu: budžetā ir pārāk liels caurums. Pēdējo reizi PVN tika paaugstināts 2019. gadā – no 18 % līdz 20 % –, un tas uzreiz paātrināja inflāciju. Šoreiz efekts var būt vēl smagāks.
Centrālā banka jau mājienu devusi: “Labāk nedaudz palielināt ieņēmumus, nekā pieļaut deficīta pieaugumu.” Taču aiz šiem piesardzīgajiem vārdiem slēpjas vienkārša patiesība – krievi atkal kļūs nabadzīgāki.
The Bell aprēķinājis, ka nodokļa palielināšana budžetā ienesīs aptuveni papildu ieņēmumus. Šī nauda nepieciešama, lai turpinātu karu un lāpītu budžeta caurumus. Taču par to maksās parastie iedzīvotāji – cenas pieaugs, inflācija paātrināsies, paliks mazāk līdzekļu attīstībai, algām un investīcijām, lai gan situācija jau tā ir smaga.
Jebkurā citā attīstītā valstī tas izraisītu protestus, taču krievi parasti klusē. Kremlis burtiski iebāž roku viņu kabatās, taču cilvēki tāpat ir gatavi turpināt finansēt Putina karu.
Eksperti notiekošo sauc par lūzuma brīdi. Ja agrāk vara mēģināja līdzsvarot izdevumus un ieņēmumus, tad tagad ekonomikas modelis kļūst atklāti militārs: arvien vairāk resursu tiek atņemti iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai frontes vajadzībām.
Ilgtermiņa sekas ir acīmredzamas: pirktspējas kritums, izaugsmes palēnināšanās un pakāpeniska Krievijas ekonomikas degradācija. Bet jo ilgāk karš turpinās, jo dziļāka būs bedre, no kuras Krievijai kādreiz nāksies rāpties ārā, brīdina eksperti.