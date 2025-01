Kremlis tuvāko desmit gadu laikā anektēs Baltkrieviju, lai to izmantotu agresijai pret NATO. Pie šāda secinājuma ir nonākuši ASV Kara pētījumu institūta” (ISW) eksperti.

Ziņojumā “Krievijas klusā iekarošana: Baltkrievija”, kas publicēts institūta tīmekļa vietnē, norādīts, ka

“Kremlis atrodas desmitgadēm ilgu stratēģisko centienu beigu fāzē, lai de facto anektētu Baltkrieviju, kas palielinās Krievijas militārās un ekonomiskās spējas, lai sasniegtu revanšistiskos ģeopolitiskos mērķus attiecībā pret ASV un NATO,” teikts ziņojumā.

NEW REPORT: The Kremlin is in the endgame of a decades-long strategic effort to de facto annex Belarus, which will permanently augment Russia’s military and economic capabilities to pursue its revanchist geopolitical objectives against the United States and NATO. (🧵1/5) pic.twitter.com/ioxQvhUhXh

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 15, 2025