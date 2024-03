Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien cildināja ASV pretgaisa aizsardzības sistēmas “Patriot”, uzslavas paužot pēc Krievijas karaspēka veiktās spēcīgās raķešu apšaudes, ko aizvadītajā naktī pieredzēja Kijiva.

“Krievu teroristiem nav raķešu, kas spētu apiet “Patriot” un citas vadošās pasaules sistēmas,” platformā “X” atzina Zelenskis. Prezidents arī mudināja piegādāt jaunas sistēmas, lai aizsargāt varētu visu valsti.

New Russian missile attack on Kyiv. Over 30 missiles were shot down, including an air-launched ballistic missile. People were injured, and they are all receiving the necessary assistance.

Such terror continues every day and night. It is possible to put an end to it through… pic.twitter.com/iv0MWeLyiQ

