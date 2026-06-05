“Neviens cits serviss nav tik apnicīgi ietiepīgs!” “Tet+” lietotāji sūdzas par kaitinošu prasību, uzņēmums skaidro situāciju 0
Krista Draveniece

Foto: Paula Čurkste/LETA
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Krista Draveniece
13:04, 5. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījusi kāda Tet+ lietotāja sūdzība par straumēšanas servisa darbību. Lietotājs publiski vērsies pie uzņēmuma “Tet”, jautājot, kāpēc Tet+ ik pēc pāris nedēļām liek atkārtoti autorizēties.

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“Vai ir kāds īpašs iemesls, kādēļ Tet+ ik pēc divām nedēļām uzstāj uz atkārtotu autorizēšanos? Neviens cits serviss nav tik apnicīgi ietiepīgs uz šo,” raksta ieraksta autors.

Komentāros ātri vien atklājās, ka šī problēma nav tikai vienam lietotājam. Vairāki cilvēki dalījās līdzīgā pieredzē, norādot, ka atkārtota autorizēšanās sagādā neērtības, īpaši tad, ja mājās tiek izmantoti vairāki televizori.

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Kāda lietotāja raksta, ka viņas mājsaimniecībā ir divi televizori, un Tet+ prasot autorizēties katru dienu. “Paroli neatceramies, uztaisīt jaunu nav iespējams. Autorizēties var tikai caur banku, līdz ar to tikai skenējot QR kodu. Ja es neesmu mājās, tad neviens cits TV neredz,” viņa norāda.

Viņa arī piebilst, ka šādas neērtības likušas ģimenei apsvērt operatora maiņu. Turklāt neapmierinātību radot arī jaunā saskarne. “Tas jaunais interfeiss nav baudāms. Arhīvs it īpaši — vieglāk caur TV programmu atrast raidījumu, ko gribas noskatīties,” raksta komentētāja.

Uz sūdzībām reaģējis arī Tet oficiālais konts. Uzņēmums aicināja lietotājus privāti atsūtīt Tet+ lietotājvārdu vai e-pastu, kā arī abu televizoru modeļu numurus un lietotnes versijas, lai varētu pārbaudīt situāciju un mēģināt problēmu novērst.

Citā komentārā Tet skaidroja, ka uzņēmums par šo kļūmi ir informēts un pēdējo divu nedēļu laikā esot bijis uzlabojums. Tomēr, ja problēma joprojām atkārtojas, lietotāji aicināti sazināties ar Tet privāti vai savā mans.tet.lv profilā, norādot Tet+ lietotājvārdu vai e-pastu un ierīci, kurā problēma novērota — modeli, operētājsistēmu un lietotnes versiju.

“Esam informēti par šo kļūmi, un pēdējo divu nedēļu laikā ir bijis uzlabojums, pēc kura situācijai būtu jābūt labākai,” norādīja uzņēmums.

Tomēr komentāros netrūka arī ironisku piebilžu. Kāds lietotājs ieteica vienkārši nosūtīt klienta numuru un noskaidrot situāciju, savukārt cits rakstīja, ka Tet+ jau ilgāku laiku ne reizi neesot licis ielogoties pa jaunam — ne telefonā, ne televizorā.

Tikmēr vēl kāds komentētājs norādīja, ka mājās problēma ir identiska, taču interesantākais esot tas, ka atkārtota autorizēšanās tiek prasīta tikai vienā televizorā, bet otrā šādu problēmu nav. Arī šajā gadījumā Tet lūdza atsūtīt abu TV modeļus un Tet+ lietotājvārdu, solot censties problēmu salabot.

Situācija parāda, cik ātri digitālo pakalpojumu tehniskas kļūmes var pārvērsties publiskā neapmierinātībā. Lietotāji no straumēšanas servisiem sagaida ērtu un nepārtrauktu piekļuvi saturam, bet atkārtota autorizēšanās, īpaši televizorā, kur paroļu ievade un QR kodu izmantošana ne vienmēr ir ērta, var kļūt par nopietnu kaitinājuma iemeslu.

Lai gan Tet uzsver, ka problēma ir zināma un pie tās tiek strādāts, komentāri rāda — daļai lietotāju pacietības mērs jau ir tuvu beigām.

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