Visa Latvijas karte iekrāsota dzeltena – sinoptiķi brīdina par negaisa tuvošanos 0
Ziņa papildināta plkst. 14.37.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) piektdien ir izplatījis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par pērkona negaisu. Sinoptiķi brīdina, ka vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un krusa.
Kā liecina LVĢMC publicētā informācija sociālo tīklu platformā “X”, gubu-lietus mākoņi Latvijā sāks veidoties piektdienas, 5. jūnija, vakarā.
Brīdinājums stājas spēkā 5. jūnijā plkst. 17:00 un būs aktīvs līdz pat nākamās dienas priekšpusdienai – 6. jūnija plkst. 13:00.
⚠️05.06. vakarā Latvijā veidosies gubu-lietus mākoņi – vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējama krusa. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai.⛈️
ℹ️Par aktuālajiem brīdinājumiem sekojiet līdzi: https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/mo6ujOOCBn
— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 5, 2026
Meteorologi aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, jo negaisa laikā iespējami gan elektroapgādes pārtraukumi. Tāpat stipro lietusgāžu dēļ redzamība un braukšanas apstākļi uz ceļiem būs pasliktināti. Vējš var nolauzt koku zarus, kā arī pa gaisu aiznest nenostiprinātus priekšmetus vai atlūzas.
LVĢMC aicina negaisa laikā, ja vien iespējams, meklēt patvērumu slēgtās telpās. Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti parūpēties par savu mājdzīvnieku drošību.
Kā ziņo aģentūra LETA, pērkona lietusgāzes iespējamas visā valstī, bet, sākot ar sestdienas priekšpusdienu, tās gaidāmas vairs tikai austrumos. Nokrišņu daudzums vietām var pārsniegt 30 milimetrus jeb 30 litrus kvadrātmetrā.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs visā valstī izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par pērkona negaisu, norādot, ka vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un iespējama krusa.
Sestdien, sākot no Kurzemes, nokrišņi mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni līdz mēreni.
Gaisa temperatūra naktī Kurzemē un no rīta arī valsts centrālajā daļā pazemināsies līdz +11..+14 grādiem, savukārt Latvijas austrumu daļā tā nenoslīdēs zem +14..+17 grādiem. Vēlā pēcpusdienā temperatūra gaidāma no +15 grādiem dažviet Vidzemē un piekrastē līdz +22 grādiem Zemgalē.
Rīgā palaikam līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, dienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš pāries rietumu, ziemeļrietumu vējā. Gaisa temperatūra no rīta pazemināsies līdz +14 grādiem, sestdienas pievakarē gaiss iesils līdz +21 grādam, pie jūras temperatūra nepārsniegs +17 grādus.